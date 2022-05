Josep Bou, regidor del Partit Popular a Barcelona | @ep





El PP denuncia el “vergonyós” afany recaptatori de Colau amb les multes de trànsit: un 60% d'augment en dos anys. L'any 2019 es van posar multes per valor de 54,2 milions d'euros, davant dels 85,6 de l'any 2021.





El 2020, al mig de la pandèmia, el Partit Popular ja va denunciar un augment del 25% (es van liquidar multes per valor de 69,2 milions d'euros) molt sorprenent, ja que la major part de l'any la població va estar tancada a casa . El Partit Popular també denuncia la gran variació que hi ha entre l'import pressupostat (qui l'Ajuntament estima que recaptarà) i l'import liquidat (qui s'interposa i qui l' Ajuntament té dret a cobrar). Si l'any 2019 la variació va ser d'un 20% d'augment i l'any 2020 del 25%, el 2021, el govern municipal es va superar amb un augment desproporcionat del 37%.





Segons el líder del PP a la ciutat comtal, Josep Bou: “La guerra contra el cotxe no cessa, Colau vol acabar amb el trànsit, ja sigui amb un urbanisme tàctic que està desordenant la ciutat o amb multes per seguir ficant la mà al butxaca dels barcelonins”





Els populars consideren que és indecent que l' Ajuntament de Barcelona augmenti any rere any les multes de trànsit, primer perquè per la pandèmia el trànsit ha baixat, i segon perquè cada cop hi ha menys cotxes per les polítiques bel·licistes contra el vehicle privat per part de Colau . "Les subvencions a les entitats amigues de l´alcaldessa han de sortir d´algun lloc", afegeix amb sorna Bou . “No hi ha cap dubte que el govern de Colau i Collboni està fent servir les multes com un instrument recaptatori, ells es folren mentre empobreixen el ciutadà”, conclou.







Els populars també van denunciar recentment la persecució a la moto per part del govern municipal, amb un augment també inusual de les motos retirades per la grua i la manca d'aparcament en superfície.