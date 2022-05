Dones amb burca en un mercat de Kunduz, a l'Afganistan | TK2 / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO







A l'Afganistan , els talibans estan reforçant encara més el seu control sobre les dones. El seu líder suprem, Haibatullah Akhundzada, va ordenar el dissabte 7 de maig a les dones afganes portar un vel complet en espais públics, preferentment el burca . Aquesta és la restricció més severa a la seva llibertat des de la tornada al poder dels talibans a mitjan agost.





"Les dones que no són ni massa joves ni massa grans s'han de cobrir la cara, a excepció dels ulls, d'acord amb les recomanacions de la Sharia, per evitar qualsevol provocació quan es troben amb un home" que no és un membre proper de la seva família, afegeix aquest decret. Si no tenen feina important a fer fora, és “millor que es quedin a casa” va dir Haibatullah Akhundzada.





Aquest decret també enumera els càstigs a què estan exposats els caps de família que no obliguen a portar aquest vel complet. Les dues primeres infraccions seran sancionades amb amonestació simple. El tercer seran condemnats a tres dies de presó, i el quart seran portats davant de la justícia. A més, qualsevol empleat del govern que no faci servir el vel complet serà acomiadat immediatament.