Carlos Alcaraz, tennista | Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa





Carlos Alcaraz ha guanyat el número u del món, Novak Djokovic a les semifinals del Mútua Madrid Open per 6-7(5), 7-5 i 7-6(5) , en 3 hores i 35 minuts. Alcaraz ha fet història aquest dissabte convertint-se en el jugador més jove (19 anys i 2 dies) a guanyar Nadal i Djokovic i el primer a aconseguir-ho a terra batuda. El 2005, Nadal , amb 19 anys i 5 mesos , havia establert el rècord de jugador més jove en una final del Mútua Madrid Open.





Alcaraz va sortir embenat al turmell dret i amb un kinesiotape per sobre que li sobresortia a la cama. Les seqüeles de la caiguda a les cambres amb Nadal eren allà. Tot i així, en un partit molt igualat, l'espanyol va ser capaç de derrotar el número u del món per classificar-se per a la final del Mútua Madrid Open 2022







L'espanyol no tenia la mateixa confiança en els suports i així ho reflectia el llenguatge corporal. El seu potencial tapava les molèsties amb un ' break ' en el joc inicial que li va permetre anar per davant al marcador fins al 4-4.







Djokovic es fabricava boles de trencament fins que la va aconseguir al vuitè joc. Es va posar al davant immediatament després. La grada de la central Manolo Santana empenyia el murcià, que celebrava cada punt com fos el darrer. Carlos va remar fins a arribar a la mort sobtada amb cops marca de la casa com deixades impossibles de contrarestar.





Djokovic tenia al cap la confiança que li havia donat l'entrenament de dilluns amb el mateix adversari, a qui havia vençut per 6-1. Al ' tie break ', el serbi es va avançar per 6-2 . Carlos li va posar la por al cos amb un 6-5 després d'una deixada de revés només a la mà d'un elegit. La gent embogia perquè estava fent màgia. No va poder certificar la remuntada.





El murcià es va fabricar una bola de 'break' en el sisè joc del segon set que el podia tornar a ficar en el partit. Ho va fer amb una deixada que va morir a la sorra. ' Nole ' es va posar llavors en mode frontó. No concedia un sol error no forçat.





Alcaraz era el tennista que més 'top10' havia superat aquest curs amb sis. Estava davant l'últim repte de poder amb el número u ATP . Es va quedar molt a prop i potser amb una mica més d'aquesta adrenalina que el fa gairebé imbatible ho hauria aconseguit.





Djokovic va tenir la sentència amb 4-4 i bola de trencament. El jove espanyol la va salvar i va evidenciar la comunió amb la grada. “ Sí es pot, sí es pot ”, s'escoltava a les grades del Manolo Santana.





El balcànic va tornar a la càrrega a l'onzè assalt. Va tornar a caure al parany de la deixada. El seu rival s'havia assegurat un altre 't ie break '. Va arribar a una contradeixada impossible per signar les taules al marcador.





Alcaraz arribava millor al tram decisiu més fresc i al seu adversari se li apareixien els fantasmes dels partits a tres sets i les seves ocells. Carlos va tenir a prop la final si hagués aprofitat alguna de les tres opcions de 3-1 i tregui a la màniga de desempat.





Nole patia en cadascun dels seus serveis, però es mantenia drets pels galons adquirits al llarg de la seva trajectòria professional. El murcià va tenir pilota de final, amb 5-4 , gràcies a una dreta guanyadora amb el braç de Thor . Després va arribar un servei directe del millor tennista del planeta. Cada vegada que Djokovic estava en problemes apareixia la seva sacada i desafiava després la grada.





El cara o creu del ' tie break ' decidiria el vencedor. Un partit així mereixia no acabar mai.





Va acabar amb un tret guanyador de l'estrella espanyola del futur i del present.