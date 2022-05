Cartell de 'S Lloga' | @ep





El Govern va incloure, al pla de resposta a la guerra d'Ucraïna, una limitació del 2% per a la revaloració dels contractes de lloguer que estarà en vigor fins al 30 de juny. Aquest límit als contractes s'aplica a tots els que estiguin en vigor, sense distingir el nombre de propietats que té el propietari de l'habitatge. Tot i així, la mesura no està servint per contenir els preus del mercat. De fet, a la majoria de províncies, l'habitatge disponible per al lloguer anunciat a portals immobiliaris puja per sobre d'aquest límit.





L' Executiu de Pedro Sánchez confiava que propietaris i llogaters poguessin acordar pujades moderades fins i tot per sota del 2% , percentatge en què se situava l' índex de garantia de competitivitat (IGC). Però fins i tot aquest índex ja està per sobre d'aquest límit, i va assolir el 2,75% al febrer , última dada publicada per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) . A més, si arrendador i arrendatari no arriben a un acord i es rescindeix el contracte, l'arrendatari s'enfrontarà a un mercat on "un pis amb les mateixes característiques i en la mateixa ubicació serà ara més car", apunta Ferran Font, director d´Estudis de Pisos.com.





Segons les dades que aporta el portal Idealista , l'habitatge de lloguer s'encareix de mitjana un 1,1% a Espanya respecte a l'abril del 2021 . Per províncies, fins a 39, els increments superen el 2% que el Govern ha fixat per als contractes en vigor. A les Balears , llogar un pis va ser un 15% més car el mes passat del que ho era fa un any. A Girona, Huelva o Màlaga l'habitatge de lloguer ha pujat un 13% el preu. A Barcelona , els pisos són un 6,4% més cars ia Madrid, han pujat un 2,5% . Al costat contrari, a Lleida, Zamora, Osca, Granada, Còrdova, Sevilla i Ourense els habitatges van baixar de preu el mes passat.





Dades del portal idealista





La tendència a l'alça la constaten la majoria de portals immobiliaris. Des de Fotocasa apunten que "març ha estat el punt d'inflexió, i els pisos de lloguer han començat a pujar de preu". A nivell nacional, l'habitatge disponible és un 4,7% més car que fa un any . Al març, va pujar un 0,8% després de mesos a la baixa. Segons dades recollides a través dels habitatges registrats a la seva pàgina web, a quatre comunitats autònomes l'increment de preu s'ha situat per sobre del 10% i només a Navarra s'ha abaratit l'oferta de lloguer. A Idealista , s'observa com des de l'octubre del passat any els preus del lloguer han iniciat una corba ascendent.





Les dades de Pisos.com van a la mateixa direcció i apunten a un encariment del 5% interanual a nivell nacional. Font assenyala les Balears (+10%), les Canàries, Barcelona i Madrid (+7%) com les províncies que han estirat la recuperació del mercat del lloguer que fins ara havia registrat pujades "moderades". Les raons d'aquestes pujades s'expliquen perquè "el mercat s'hi queden petit", segons Font . "El teletreball no s'ha implantat al nivell que s'esperava i s'està produint un trasllat de la demanda a les ciutats que limiten amb grans capitals. A més, s'ha reduït l'oferta de lloguer entre un 30 i 40%", explica com principals raons.