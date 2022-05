La Marató, que diumenge al matí i migdia afectarà tot el trànsit de superfície per on es desenvolupi, sortirà de l'avinguda Maria Cristina i passarà per indrets emblemàtics de Barcelona | @ep







La Zurich Marató de Barcelona afectarà 65 línies de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aquest diumenge, ha explicat l'operador de transports en un comunicat aquest divendres.





L'afectació suposa que dues terceres parts de les línies que circulen en festius (98) veuran alterat o limitat el recorregut de 6.30 a 16.30 hores, aproximadament.





TMB recomana l'ús del Metro en aquesta franja horària i els desplaçaments per l'entorn dels llocs per on transcorrerà la competició.





La Marató , que diumenge al matí i migdia afectarà tot el trànsit de superfície per on es desenvolupi, sortirà de l' avinguda Maria Cristina i passarà per llocs emblemàtics de Barcelona .





Les línies de bus afectades són: D20, D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25 , V27, V29, V31, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 7 , 79, 96, 97, 104, 109, 115, 120, 121, 122, 126, 133, 136, 141, 150, 157, 192, i la 'Ruta Vermella' i la 'Ruta Blava'.