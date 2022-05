Michelle O'Neill, principal candidata del partit Sinn Fein per a les eleccions del govern local al centre electoral | @Niall Carson / PA Wire / dpa





Després de pràcticament un quart de segle després que l'Acord del Divendres Sant de 1998 posés fi als ' Troubles ', el Sinn Féin, el que fos braç polític del ja inactiu IRA , s'ha convertit en la força més votada des de la divisió de l'illa el 1921.







En una regió dividida entre els que volen continuar formant part del Regne Unit i els que prefereixen reunir-se amb el sud, aquesta victòria és més que simbòlica. Sobretot tenint en compte que el Brexit ha deixat ara Belfast més alineat amb la normativa de Dublín que de Londres . I que el Sinn Féin ja va irrompre amb força a les generals del 2020 de la República d'Irlanda i té possibilitats de fer-se amb el poder a la propera cita amb les urnes prevista per al 2025.

Amb l'escrutini a punt de finalitzar, el Sinn Féin ha aconseguit 27 escons, davant dels 24 del Partit Unionista Democràtic (DUP) , la segona força més votada i en les últimes dècades el partit hegemònic. El Partit de l'Aliança apareix com a tercera opció amb 17 seients.





No es tracta ni de bon tros de l'únic factor que explica ara el triomf dels nacionalistes, però el divorci europeu sí juga un paper important per entendre el que està succeint a Stormont (com es coneix el parlament nord-irlandès). Els unionistes del DUP (protestants, monàrquics ia favor de romandre al Regne Unit ) al seu dia van fer campanya per la sortida del bloc. Però ara se senten completament traïts per Boris Johnson , ja que ha deixat la província britànica amb un estatus diferent del de la resta del país.









La revista ' Spectator ', bíblia per als tories i on el mateix Johnson va ser durant un temps director, assegura que a l'anomenat ' Discurs de la reina ' de la setmana que ve -on es presenten les propostes legislatives per al proper any-, Downing Street anunciarà un projecte de llei notablement controvertit "en el llenguatge més anodí" per poder suspendre, de manera unilateral, els controls als ports nord-irlandesos, al·legant que no està violant el dret internacional, sinó garantint la pau a l' Ulster .

La realitat és que, segons les enquestes, 6 de cada 10 irlandesos a la República d'Irlanda es mostren a favor de la reunificació, sempre que no signifiqui pagar impostos més alts. Però a Irlanda del Nord, només el 17% de l'electorat, veu la unitat irlandesa com una de les preocupacions principals.

Com a part de l' Acord de Divendres Sant, es va establir que “si en algun moment sembla probable que la majoria dels votants expressen el seu desig que Irlanda del Nord ha de deixar de ser part del Regne Unit per passar a formar part d'una Irlanda unida", el Govern central està obligat a facilitar aquesta consulta. Per a la reunificació, també s'hauria de fer un referèndum a la República d'Irlanda.

Els experts consultats suggereixen que una majoria consistent en les enquestes d'opinió, una majoria catòlica en un cens (cosa que està molt a prop d'aconseguir-se al nord) o una majoria nacionalista a l' Assemblea de Belfast podrien considerar-se com a evidència d'un suport majoritari la reunificació de la illa. En qualsevol cas, Downing Street és el que ha de decidir en darrera instància si es compleixen els requisits. Encara que el Sinn Féin ha recorregut un llarg camí, sembla improbable la celebració d'un plebiscit a curt termini. Però sens dubte, que almenys, el debat ja ha començat.