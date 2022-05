Veu "molt difícil" continuar donant suport al Govern aquesta legislatura si no es compleixen les condicions | @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que per restablir la confiança amb el Govern de Pedro Sánchez per l'espionatge a líders independentistes "una reunió per si sola no resol res", i demana transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició.





En una entrevista al diari ' Ara ' aquest diumenge, ha advertit que si aquestes peticions no es compleixen serà "molt difícil" que el Govern pugui continuar comptant amb els suports d' ERC al Congrés durant aquesta legislatura.





Ha defensat que la trobada amb Sánchez al Cercle d'Economia a Barcelona divendres és insuficient "davant d'un problema d'aquesta envergadura", i assegura que li ha traslladat la necessitat de reunir-se i que s'han emplaçat a fer-ho en un termini que confia que sigui curt.





Ha explicat que espera que aquesta trobada serveixi per "restaurar la confiança en la relació i la credibilitat, que avui està extremadament malmesa no només per l'espionatge, sinó sobretot per la gestió que ha fet el Govern espanyol, que cada dia que passava anava degradant encara més la situació”.





Aragonès també ha criticat la reacció de la ministra de Defensa, Margarita Robles, perquè considera que "un govern democràtic no pot tenir una ministra que digui" que s'espia líders polítics pel fet de ser independentistes.





Preguntat per si creu que Sánchez coneixia l'espionatge, ha assegurat que per respondre necessita "una transparència absoluta que no hi ha" i que considera que de moment s'està amagant molta informació i urgeix el Govern a fer-la pública.





DEMANA UN PUNT D'INFLEXIÓ



Sobre l'espionatge a membres del Govern , ha dit que "si el que pretenien era despistar el personal, és evident que han fracassat" i considera que la gestió de l'Executiu de Sánchez des del primer dia ha estat un desastre i requereix un punt d'inflexió .





Per Aragonès , si no es produeix aquest punt d'inflexió, serà responsabilitat del Govern haver fet impossible un camí de diàleg iniciat fa un any i que per part del Govern “tenia tota la voluntat de resoldre el conflicte polític amb l'Estat”.





TAULA DE DIÀLEG I RESPOSTA DE JUNTS



D'altra banda, ha condicionat una nova reunió de la taula de diàleg que es restauri "una confiança mínima entre les parts i restaurar la credibilitat també d'aquest procés", i assegura que el seu compromís amb el diàleg es manté inalterable perquè considera que és el millor camí per assolir la independència.





Preguntat per si l'escepticisme de Junts s'ha vist reforçat amb aquest cas, ha respost que l'escepticisme ja existia abans de l'espionatge i que la seva convicció absoluta, diu, és que l'Estat l'ha de forçar a negociar, a la qual cosa afegeix: "En moments com l'actual ens carreguem de raons per forçar l'Estat a negociar".





"Respecto la posició de Junts , però em reafirmo que el camí de la negociació política és l'adequat, el que ens dóna més força i el que ens permet ser absolutament exigents amb un Govern espanyol que en aquests moments no està a l'alçada" , ha afegit.





POSSIBILITAT D'ACORDS AMB LA CUP I COMUNS



Preguntat per si apostaria per la via unilateral de no quedar satisfet amb la resposta del Govern , ha destacat la importància de les “majories molt més àmplies i el suport internacional, que és molt més fàcil que pugui arribar si vas amb la bandera del diàleg i la negociació".





Pel que fa als suports al Parlament , ha assegurat que la voluntat del Govern és que vinguin de part dels socis que van permetre la investidura, per la qual cosa assegura que no deixarà "de continuar proposant a la CUP la possibilitat d'arribar a acords i també a altres forces polítiques, com els comuns”.