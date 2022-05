Jordi Alba en un partit contra el Real Betis | @ep





Victòria d'infart del FC Barcelona a la visita a l'estadi Benito Villamarín. Ansu Fati i Jordi Alba van ser els golejadors de l?equip català. Amb aquests tres punts, el Barça s?assegura la Champions League de forma matemàtica i pot acabar en segona posició de La Lliga . Un estadi amb un ambient eixordador, amb l'afició amb tots els luxes després de guanyar la Copa del Rei i el tancament de la fira d'Abril, no els ho posarien gens fàcil al Barça .





El Barça va sortir amb Neto substituint Ter Stegen mentre que Memphis ocupava el lloc d' Aubameyang. No havien passat ni 15 minuts quan Pellegrini es veia obligat a fer la primera substitució. Claudio Bravo no podia continuar i al seu lloc entrava Rui Silva . Tot just va donar temps al portuguès a posar-se bé els guants quan Araujo l'obligava a fer una acrobàtica parada per enviar la pilota al travesser i evitar el primer gol blaugrana. Estrenyia el Barça, que tenia a Memphis un dels jugadors més actiu





Des de la banda, Xavi s'encarregava d'esperançar els seus perquè ho continuessin intentant. I si n'hi ha un que sempre ho intenta aquest és Dembélé . El francès se n'anava amb excessiva facilitat d' Álex Moreno però els seus centres no trobaven rematador. Un cop més.





No li agradava a Xavi Hernández allò que estava veient i decidia intervenir. Entrava Aubameyang al lloc de Memphis i es recuperava la davantera favorita del tècnic. Ferran a l'esquerra, Auba al centre i Dembélé a la dreta. El Barça va començar a jugar més de memòria. Frenkie , a qui poc se l'havia vist, trobava un forat per filtrar una passada a Aubameyang , que l'enviava als núvols. Apareixia l'holandès, que provocava la groga de Bartra . També Ferran , que fallava a l'un per un davant Rui Silva. Va ser la darrera per a ell, ja que el tècnic blaugrana decidia canviar totes les peces ofensives.





Entraven Adama i Ansu per Ferran i Dembélé . Minuts per a Ansu , després de reaparèixer a Mallorca . I és clar, el del planter ve amb gana de gol. I no va trigar ni dos minuts a perforar la porteria de Rui Silva . Un tret mossegat d' Ansu es colava davant la mirada passiva del porter. El Barça s'avançava amb gol del seu número 10.





A la jugada següent, Marc Bartra tornava l'empat al marcador després de fer una gran rematada de cap en una falta lateral. En aquell moment va començar un nou partit. Finalment, Jordi Alba amb una gran volea va batre Rui Silva al minut 93 per donar els tres punts al Barça i així assegurar la seva participació a la propera edició de la Champions League.