José Luis Losa, guanyador de Supervivents | Telecinc





Durant la nit d'aquest dissabte, s'ha conegut la trista notícia de la mort de José Luis Losa, concursant de MasterChef 4 i guanyador de Supervivientes 2017 . Segons ha compartit El Digital d'Albacete ha estat trobat a casa sense vida als 47 anys .

Al fet li han dedicat un espai a Dissabte Deluxe , programa en què el cuiner va oferir una entrevista fa un mes en què va parlar sobre la sobtada mort de la seva dona, Inma, que el va defensar als platós de Supervivientes , amb només 48 anys.





"Encara que tenia diabetis, va ser inesperat, perquè ella feia una vida molt sana. Va estar un dia a l'UCI i, malgrat que estem amb la COVID-19, em van deixar estar amb ella. La vida és molt dura, quan arribo a casa m'enfonso sencer", va narrar, abatut, en aquella entrevista.





Després que Jorge Javier Vázquez anunciés la notícia, alguns coneguts del mort van intervenir al programa. "Tinc un mal cos enorme, però he decidit fer-li l'homenatge i deixar clar que era una bona persona i que ha intentat viure i fer la seva vida amb la família, però la pena l'ha pogut" , va expressar l'exnòvio d' Oriana Marzoli, Iván González , que va coincidir amb Losa a Supervivientes .





"Quan passen aquestes coses, sempre es diu que els que se'n van eren bones persones, però en el cas de José Luis era veritat, no he conegut ningú tan bo. Espero que la família el perdoni. Vaig parlar abans d'ahir amb ell i ho vaig trobar normal... però ja ho va intentar fa temps", va afegir González per telèfon, donant a entendre que es tractava d'un intent autolític, és a dir, un suïcidi.