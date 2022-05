Càmping Mediterrani | @ep





Dos càmpings gironins - l'Aquarius de Sant Pere Pescador i l'Internacional de Calonge - han estat premiats amb els prestigiosos ACSI Awards 2022 per la guia de càmpings Auto Camper Service Internacional, que és un referent al sector. Aquesta és la primera vegada que es concedeixen aquests premis que contribueixen, juntament amb els que atorguen altres organitzacions internacionals, a situar els càmpings gironins entre els millors d' Europa , segons assenyala l' Associació Càmpings de Girona.





Els establiments guanyadors han estat escollits a partir de 50.000 vots rebuts d'usuaris de tot Europa i els premis s'han dividit en vuit categories. Aquari ha estat premiat en la categoria de «Millor càmping per al seu gos», perquè és un establiment que compta amb una zona destinada a les mascotes i serveis i instal·lacions suficients, com a dutxes o espais per passejar i jugar amb els animals, perquè les famílies puguin passar les vacances acompanyades de les seves mascotes i amb la tranquil·litat que tindran el que necessiten.

Millor restaurant





Per la seva banda, el càmping Internacional de Calonge ha rebut el premi a la categoria "Millor restaurant de càmping", perquè disposa d'un restaurant amb productes de gran qualitat i diversitat que es diferencia al sector. Aquests premis se sumen als que han rebut aquest any altres càmpings gironins, com el Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador , que a principis d'any va rebre un guardó com a càmping sostenible.