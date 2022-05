La plaça de la Paeria de Lleida es va omplir ahir de gom a gom per donar la benvinguda a la nova Àliga de la ciutat. El nou element de la cultura popular, que neix a proposta del Grup de Treball del Seguici, va arribar a les dotze del migdia als peus de l?estàtua d ?Indívil i Mandoni i va recórrer l? Eix Comercial fins a la plaça de l?ajuntament, on l?esperaven desenes de ciutadans. L' Àliga de Lleida forma part del projecte que la regidoria de Festes i Tradicions ha iniciat a proposta del Grup de Treball del Seguici , que contempla la recuperació i ampliació dels elements de la cultura popular per incorporar-los a la Festa Major, com el Ball de Valencians o les Trompetes i el Toc de la Crida, que aquest any s'estrenen a les festes en honor a Sant Anastasi.





L'alcalde, Miquel Pueyo, va destacar la feina de diferents entitats de la ciutat per donar un nou impuls al seguici per consolidar-lo. L' Àliga de la Ciutat va fer el seu ball a la plaça de la Paeria , apadrinada per les àguiles de Reus i Agramunt , que la van acompanyar a la cercavila per l' Eix Comercial fins a la plaça de la Catedral, on l'esperaven els Gegants . L'escultor Manel Llauradó és autor de la nova àguila de Lleida , que compta amb músiques pròpies i ahir es va estrenar la Marxa de l'Àliga , composta per Manu Sabaté i Marc Vall, de la Bandalada.





El joier lleidatà Tensi Solsona ha fet la corona i Ton Farran va ser l'autor de la coreografia de la dansa, mentre Goretti Herrero va confeccionar el vestidor. La cultura popular va ser la protagonista el segon dia de la Festa Major, amb un espectacle itinerant de Teatre Nu per l' Eix Comercial així com el 72 Concurs de Colles Sardanistes, a la plaça de la Llotja, i el 36è Festival Folklòric de Lleida, a Sant Joan . A la nit, el Barri Antic es va omplir de foc i sofre per gaudir de nou dels Correfoc, amb els Diables de Lleida, mentre la música va tornar a inundar els Camps Elisis amb les actuacions de Ginestà, La La Love You, Fuel Dangando o Auxli.