Irene Montero, ministra d'Igualtat | @ep





La Junta Electoral d'Andalusia ha denegat a Podem la sol·licitud per entrar a la coalició d'esquerres per a les eleccions andaluses per haver-se registrat fora de temps, segons informa ABC .





Segons el comunicat d'aquest organisme, la sol·licitud es va produir a través de correu electrònic a les 00.14 hores ia les 1.07 hores, és a dir, més tard de la mitjanit, quan acabava el termini estipulat per la llei electoral.





Contra aquesta decisió hi ha possibilitat de recurs, que haurà de ser resolt per la Junta Electoral Central.





Podem no va aconseguir registrar el seu nom a temps a la candidatura de la nova coalició de l'esquerra andalusa i haurà d'intentar solucionar l'error davant de la Junta Electoral Central (JEC).





L'acord entre partits per a la marca “Per Andalusia” inclou Podem, Esquerra Unida, Més País Andalusia, Aliança Verda, Equo i Iniciativa del Poble Andalús , però la formació morada no forma part oficialment al registre de la coalició.