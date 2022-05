Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Govern | @ep





El Govern crearà una 'llista negra' anual per assenyalar empreses que hagin incomplert amb els terminis legals que estableix la Llei de Morositat , incloent-hi aquelles que registrin 600.000 euros en factures impagades fora del termini legal i que durant l'exercici anterior els pagaments a proveïdors fora de termini superin el 10% del total.





Aquesta és una de les mesures acordades pel PSOE i Unides Podem al projecte de llei de creació i creixement empresarial, pel qual les formacions del Govern han acordat impulsar sancions a les empreses que contractin amb l'Administració i no compleixin aquesta llei de fins al 50% dels contractes.





A més, segons l'esmena a què ha tingut accés Europa Press , els grups que integren el Govern de coalició pretenen ampliar les capacitats del nou Observatori Estatal de Morositat, es preveu la seva creació en els primers sis mesos des de l'aprovació de la llei, que pugui treure els colors a les grans empreses que més incompleixen els terminis legals.





El llistat, de periodicitat anual, inclourà aquelles empreses que el 31 de desembre de l'any anterior compti amb un import total de factures impagades en el termini legal superior a 600.000 euros ia les quals el percentatge de factures pagades durant l'exercici anterior incomplint la normativa superi el 10%.





El llistat inclou empreses que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujats, és a dir, aquells que compleixin dues d'aquestes tres condicions: comptar amb més de 4 milions d'euros, una xifra de negoci superior a 8 milions, i més de 50 empleats.





NOM DE L'EMPRESA, NIF I QUANTITAT NO PAGADA AL TERMINI LEGAL





Al llistat s'inclourà la denominació social de l'empresa, el número d'identificació fiscal i les quantitats impagades dins dels terminis establerts per la normativa de morositat. Queda a expenses d'un posterior desplegament reglamentari una altra informació addicional, com el procediment d'informació i al·legacions per als afectats així com el mitjà la permanència de la publicació del llistat.





En la seva justificació, el PSOE i Unides Podem defensen que "aquest tipus d'actuació no aniria, 'a priori' en contra de la normativa de protecció de dades ja que es tracta només de persones jurídiques que no estiguin emparades per la protecció de dades de caràcter personal".





En aquest sentit, esgrimeixen que la normativa de protecció de dades empara persones físiques i no jurídiques, raó per la qual, assenyalen, els autònoms queden exclosos d'una llista de morosos d'aquest tipus, perquè tenen consideració de persones físiques.





ESMENES PER REFORÇAR LA LLUITA CONTRA LA MOROSITAT





Aquesta llista negra s'uneix a una altra bateria de mesures amb què el PSOE i Unides Podem busquen reforçar la lluita contra la morositat, com l'aplicació de sancions a empreses adjudicatàries de contractes públics moroses amb els proveïdors, l'obligació de revelar a la seva web i memòria de comptes anuals el volum total i relatiu de factures pagades fora de termini.





Així mateix, amb les seves esmenes volen també que per poder accedir una subvenció l'empresa hagi d'acreditar que les despeses subvencionals de les seves operacions comercials hagin estat pagades en termini, impedir que una empresa pugui obligar-ne a una altra a utilitzar una plataforma de facturació electrònica per a la remissió de les seves factures, o que no es pugui entendre la data de recepció de factura com a data d'inici del termini de pagament, llevat de supòsits que assenyali la llei.





L'objectiu d'aquesta clàusula, esgrimeixen els socis del Govern , és evitar que puguin quedar falsejats els terminis de pagament en iniciar el còmput amb la recepció de la factura i no amb el lliurament del bé o la prestació del servei, com indica la Llei.