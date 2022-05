Zuric Marató de Barcelona | @ep





L'atleta etíop Yihunilign Adane , amb un temps de 2h.05:52 , i el seu compatriota Meseret Gebre Dekebo , amb un registre de 2h.23:11 han establert nous rècords en categoria masculina i femenina de la Zurich Marató de Barcelona , que s'ha disputat aquest diumenge sobre l?habitual circuit urbà de la capital catalana.

Amb uns 8.000 corredors a la línia de sortida -unes 2.000 dones- ha arrencat la prova a les 8.00 hores, amb una temperatura de 15ºC i una humitat del 57%.





En categoria masculina, Adane , de 26 anys i que arribava a Barcelona amb una millor marca de 2h.06:22 (Dubai 2020), ha realitzat una carrera molt intel·ligent i ha estat en un grup compacte d'uns vint corredors que han marcat el ritme des de linici.





Al pas de la mitja marató, amb 1h.02:54, ja s'estava 12 segons per sota del rècord aconseguit pel kenià Samuel Kosgei l'any passat. Precisament Kosgei i el llegendari Abel Kirui, lideraven el grup on hi havia Adane .





Després del quilòmetre 30, les 'llebres' deixaven de tirar i el pas amb 1h.29:26 ja era 23 segons per sota del rècord. Aquí començaven les hostilitats, amb un atac del kenià Mike Boit, guanyador de la Mitja Marató de Granollers d'aquest any, que se n'anava per davant del grup i deixava els favorits a 20 segons.





Abans del pas pel quilòmetre 40, Adane superava Boit al capdavant i només el seu compatriota Gebru Redahne aguantava el seu ritme, però no aconseguia depassar-lo.





Adane ha parat el crono a la línia de meta en 2h.05:53, deu segons per sota del rècord de Kosgei l'any passat (2h.06:03).





La segona posició del podi ha estat per a Redahgne, amb 2h.05:58 , i el també etíop Kebede Wami ha estat tercer amb 2h.06:03. El valencià Juan Gimemo ha estat el primer espanyol amb 2h.26:20, en desè novena posició.







Al festival dels atletes etíops s'hi ha unit la corredora Meseret Gebre Dekebo , de 29 anys, guanyadora de la Marató de Sant Sabastià 2021 on va aconseguir la seva millor marca personal (2h.27:36).

Dekebo ha fet una gran cursa i ha establert un nou rècord de la prova amb un crono de 2h.23:11, rebaixant en 42 segons la marca que l'any passat va establir el seu compatriota Tadu Teshome, amb 2h.23:53.





Un grup de deu corredores africanes ha marcat el ritme des de la sortida, amb dos 'llebres' de nivell com Alejandro Rodríguez i l'ugandès Bernard Cheptoch , que ha completat tot el recorregut amb Dekebo .





Aquest grup va passar per la mitja marató amb un crono 1h.11:34, 34 segons per sota del rècord de Teshome , amb Meseret Dekebo i la gran favorita, Tadelech Bekele Alemu , manant al capdavant.

Ja al quilòmetre 30, la guanyadora i el seu compatriota Ayantu Kumela passaven a liderar la carrera i Tadelech Bekele començava a tenir problemes físics i quedava a gairebé 3 minuts del cap.





Amb Bernard Cheptoch marcant-li un ritme alt i estirant-la, Meseret Dekebo ja se n'anava per davant del grup després del pas pel quilòmetre 35 i s'imposava amb un temps de 2h.23:11, 42 segons per sota del rècord de l'any anterior i també quatre minuts per sota de marcar personal.





Ayantu Kumela, de 25 anys, ha estat segona a gairebé dos minuts amb 2h.25:00, i Zenebu Fikadu, tercera amb 2h.25:11. Tadelech Bekele era cinquena amb 2h.30:04. La primera espanyola ha estat l'atleta catalana Silvia Segura, onzena amb una marca de 2h.56:39.





Classificació Zurich Marató Barcelona

Categoria masculina

1. Yihuniligne Adane 2:05'53

2. Gebru Redahgne 2:05'58

3. Kebede Wami 2:06'03

4. Mike Boit 2h.06:08

5. Félix Kibitok 2h.06:28





Categoria femenina



1. Masaret Dekebo 2:23'11

2. Ayantu Kumela 2:25'00

3. Zenebu Fikadu 2:25'11

4. Zerfie Limeneh 2h:27:05

5. Tadelech Bekele 2h.30:04