Patrulla de la Policia Nacional | @ep





La Policia Nacional ha detingut més de 80 persones i ha recuperat 58 vehicles d'alta gamma, en una macrooperació contra el trànsit il·lícit de vehicles duta a terme a més de 20 províncies. Conformaven una organització fortament estructurada i que operada a Alacant, Almeria, Jaén, Madrid, Múrcia i Tarragona.





Creaven empreses per tot el país per contractar serveis de rènting o lísing de vehicles que posteriorment, després de falsificar la documentació, eren destinats a la venda tant a Espanya com a diferents països europeus. S'estima que el frau produït per l'organització és de més de 10.000.000 d'euros i als arrestats se'ls imputen entre altres delictes de pertinença a organització criminal, estafa, alçament de béns, falsedat documental, extorsió i blanqueig de capitals.







La investigació es va iniciar el febrer de l'any passat quan es va detectar a la frontera d'Eslovènia una persona de nacionalitat romanesa a bord d'un vehicle amb permís de circulació falsificat, el turisme, propietat d'una empresa de rènting espanyola, havia estat matriculat deu dies abans a la localitat de Múrcia i lliurat en aquesta ciutat a l'administrador d'una empresa amb seu a Barcelona .





Poc després, una altra persona va intentar travessar la mateixa frontera amb un altre vehicle de característiques similars, també amb la documentació falsificada, un contracte de compravenda fictici i també propietat d'una empresa de rènting espanyola, que igualment havia estat matriculat dies abans i lliurat a la localitat de Múrcia a l'administrador d'una altra mercantil amb seu a Almeria.





D'aquesta manera, dues empreses presumptament no relacionades i amb seus a diferents capitals, van contractar i rebre vehicles a Múrcia que van acabar creuant la frontera d'Eslovènia amb la documentació falsificada. Els agents també van descobrir que les dues persones que conduïen els vehicles havien entrat a Espanya amb avió dies abans amb bitllet només d'anada i que no era la primera vegada que ho feien.





A partir d'aquestes informacions es van produir les primeres detencions pels delictes d'estafa i de falsedat documental i es va iniciar una investigació que de manera ininterrompuda ha permès la identificació i la detenció al llarg de tot el territori nacional de tots els integrants de l'organització criminal. , desarticulant fins a sis nuclis de trànsit il·lícit de vehicles, cadascun amb la seva pròpia estructura però interrelacionats entre si, a Alacant, Madrid, Múrcia, Jaén, Almeria i Tarragona.





Els agents han detectat 50 turismes més que estan sent investigats per si poguessin haver estat adquirits amb el mateix procediment fraudulent. Els investigadors van observar que alguns dels turismes presenten “caletes” en diversos compartiments per la qual cosa s'investiga també si l'organització pogués estar relacionada amb el tràfic de drogues.