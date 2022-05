Botiga Cal Rei de Girona | Manel Lladó





La botiga Cal Rei de Girona ha tancat les portes per sempre aquest dissabte. Aquest local especialitzat en mobles de disseny contemporani, llums, estris de cuina o objectes de la llar, entre d'altres, ha finalitzat la seva activitat després de més de cent anys i tres importants reconversions.





Des que es va anunciar al gener que la botiga tancaria definitivament, es va obrir un període de liquidació del material en estoc. Cal Rei tenia dues botigues: la principal, situada al carrer Nou de Girona, i una altra a Sant Antoni de Calonge , que obria de Setmana Santa fins a la campanya de les festes de Nadal i que ja no tornarà a obrir.





Manel Batallé , responsable juntament amb el seu germà Jordi de l'establiment, ha volgut agrair “la fidelitat de molts clients que al llarg dels anys han comprat repetidament a Cal Rei ”. "Al llarg de tot aquests temps hem pogut establir molt bones relacions amb moltes persones que han vingut al nostre establiment perquè sabien que sempre hem treballat amb articles de qualitat", afegeix.





Batallé explica que s'havia arribat a un moment en què calia plantejar-se la continuïtat d'aquest negoci familiar que ha arribat fins a la quarta generació, amb la Laia , que ha tingut un paper rellevant en la modernització per adaptar-se als temps actuals. El motiu principal ha estat la contínua baixada de les vendes. “Ara s'ha notat més, amb la pandèmia; no obstant això, és un fet que hem anat constatant, la baixada de les vendes, des de fa molt de temps. Calia prendre una decisió i no ha estat fàcil, res. Primer perquè és dur posar fi a una activitat i, també, perquè hi ha persones que fa molts anys que treballen amb nosaltres”, declara Batallé .

Manel Batallé , va ser el responsable de fer un gir i introduir la roba dels teixits per a la llar. Finalment, el 1992, els fills d'aquest, Manel i Jordi , van fer un salt més amb la incorporació de productes per a la llar i mobiliari. "Sempre hem posat davant la qualitat del producte", explica Manel Batallé .





Cal Rei no s'ha mogut gaire més de cent anys del local del carrer Nou, 25, de Girona. El negoci es va expandir amb un segon establiment al passeig de Sant Antoni de Calonge , que obria des de Setmana Santa fins al final de la campanya de les festes de Nadal . L'inici cal buscar-lo a la dècada dels anys vint del segle passat, en què Josep Batallé va obrir un establiment per vendre roba a metres, en un temps en què la confecció encara no existia.