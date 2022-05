Servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) | @EP





El PSC de Manresa ha pres la decisió de denunciar que els usuaris de Manresa deixaran "de tenir serveis directes d'anada i tonada de Barcelona " a la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La manera com han decidit protestar davant aquesta iniciativa ha estat repartint fulletons informatius a l'estació Manresa Baixador de la línia.





Anjo Valentí, primer secretari del PSC de Manresa i portaveu del grup municipal, ha estat el que ha volgut deixar clar que els socialistes manresans van ser el que van donar la veu d'alarma en destapar el 29 d'abril passat que el nou Pla d'Actuació de Ferrocarrils de la Generalitat Catalunya ( FGC) 2022-2026 - on es troba integrat el projecte de soterrament de FGC per Manresa - detallava la proposta de fer transbordament a Martorell i deixar de tenir trens directes.





A la denúncia que va fer el PSC de Manresa, Ferrocarrils de la Generalitat els va voler respondre i explicar-los que encara no hi ha la decisió presa i que simplement era una aproximació a la reforma de la millora del servei. Aquesta explicació no ha servit al grup socialista del municipi que ja ha decidit posar en marxa una campanya informativa “ per denunciar aquesta mesura que suposaria un greuge afegit a l'ensopegada acumulada de deficiències de transport que patim els manresans i el conjunt dels bagencs” .





Valentí va voler retreure al govern municipal d' ERC i Junts per Manresa que governen en coalició, que "estat amagada per part de FGC amb la connivència o ignorància" dels dos partits. De fet, el líder socialista considera que l'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit , va desconèixer la proposta del transbord pel fet que aquest reclamava més debat sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils .





Segons el polític socialista, “si no hi ha modificacions en aquest Pla d'Actuació , des de Manresa anirem a Martorell per agafar el tren de Barcelona ”. A més, considera que l'objectiu del transbord és poder emprendre des de Martorell i per a tota l' Àrea Metropolitana un nou servei de metro, i mantenir per a la resta un servei ordinari de rodalies “però amb l'afegit que haurem de patir un transbord i, possiblement, un canvi d'estació pel pas de la línia per Martorell , on finalitzaria l'actual R5 , per canviar a una nova línia del servei de metro metropolità”.





A més, el primer secretari del PSC a Manresa , ha volgut alertar que Manresa i Igualada que són els municipis més afectats pel transbord, apareguin al Pla com a receptors d'una proposta de soterrament en què qualifica "una forma de compensació" quan des del seu punt de vista "un soterrament" no val ni justifica patir un transbordament» .





D'altra banda, el diputat socialista del Bages, Berguedà i Solsonès al Parlament de Catalunya, Cristòfol Gimeno, ha assegurat que s'està treballant coordinadament amb altres municipis afectats, diputats i càrrecs locals perquè des de la Conselleria de Territori de la Generalitat “donin explicacions de forma immediata, justificada i transparent de quins són els veritables objectius de la proposta”.