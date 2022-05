Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans | @ep





La presidenta de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha assegurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "cedirà i s'agenollarà" a la trobada amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè "a Sánchez no li ha importat mai un pebrot l?estabilitat d? Espanya i l?únic que li ha importat és l?estabilitat de la seva cadira per seguir a Moncloa". "Farà el que li demani Aragonès ", ha afirmat.





Així ho ha indicat Arrimadas aquest diumenge abans de fer una passejada per la Fira de Jerez de la Frontera en resposta a preguntes dels periodistes sobre la trobada entre els dos líders pels casos d'espionatge.





Arrimadas ha apuntat que Espanya "és molt més que aquest govern" i que "tant de bo hi hagi un canvi de govern com més aviat millor", ja que ha afegit que "mentre tant seguirem defensant la igualtat dels espanyols, perquè com a espanyola i andalusa estic farta que els governs d' Espanya ens deixin venuts davant del nacionalisme i que sempre hi hagi hagut territoris de primera i segona”.





“El que està fent Sánchez no és cap gest a Catalunya , és un insult a allò catalans constitucionalistes; això és un gest amb el nacionalisme i amb el separatisme, que no és el mateix que Catalunya ”, ha conclòs la presidenta de Ciutadans.