Carlos Alcaraz, tennista espanyol | Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa





Carlos Alcaraz s'ha proclamat campió al Mútua Madrid Open després de derrotar Zverev per 6-3 i 6-1. Després de derrotar Rafa Nadal a quarts de final i Novak a semifinals, el murcià s'alça amb el títol que li permet situar-se al número 6 del rànquing ATP. Amb aquesta victòria, Alcaraz aconsegueix el seu segon Masters 1000 de la seva carrera i de 2022 . Les estadístiques del jugador són espectaculars. Per exemple, aquest any el murcià ha jugat cinc finals i les ha guanyat totes.





El murcià en tot just 62 minuts ha batut Alexander Zverev . L'alemany no va tenir cap opció en cap moment a causa del bon estat de forma del jove espanyol. El domini va ser de principi a fi. La velocitat imposada per Alcaraz va provocar que Zverev estigués incòmode a la pista durant tot el partit. De fet, va cometre molts errors en concret al costat dret. Amb 19 anys, el murcià té una capacitat envejable de com gestionar les emocions durant els partits.





Va fer igual que Zverev acudís a la cita com a vigent campió de torneig, amb dos entorxats al seu palmarès, i amb un parcial de 19 partits guanyats i només dos perduts sobre l'arena de la Caixa Màgica.





Carlos sempre va marcar el ritme de la final tot i jugar-la infiltrat en un dels dits del peu dret. Arrossegava les seqüeles de la caiguda a les cambres amb Nadal.





Un segon 'break' al tercer joc del segon set accelerava el desenllaç davant una grada que allucinava davant l'arsenal ofensiu del mag del Palmar. L'aficionat que omplia la pista Manolo Santana esperava la victòria del seu nou ídol i es va trobar amb un monòleg a la final més curta de la història.





El noi de 19 anys que fa màgia cada vegada que entra en una pista de tennis ja és el vencedor més jove de la història del Masters 1.000, superant en una altra estadística de precocitat el mateix Nadal.