Epicentre del terratrèmol





Un poderós terratrèmol amb una magnitud d'entre 6,1 i 6,6 ha sacsejat la costa de Taiwan , però no hi ha perill de tsunami. Les autoritats taiwaneses han afirmat que el terratrèmol, que s'ha produït dilluns a les 15.23 hores (9.23 a Espanya), es va produir a 27,5 quilòmetres per sota de la superfície terrestre.





L'epicentre es va registrar a 55,6 milles de la costa est de Taiwan, aproximadament a mig camí entre la costa del comtat de Hualien i l'illa de Yonaguni, al sud del Japó, va dir l'oficina meteorològica del país.





El sisme es va poder sentir a tot Taiwan, va afegir l'oficina, i els edificis han tremolat amb intensitat a la ciutat capital de Taipei .