Aquest diumenge es va celebrar el Dia Mundial del Càncer d'Ovari i per aquest motiu CRIS Contra el Càncer va voler recordar la importància d'invertir en la investigació d'aquest tipus de tumor, l' esperança del qual resideix actualment a les cèl·lules 'Natural Killer', una subpoblació de limfòcits T.





Segons els investigadors de CRIS contra el càncer, els tractaments d'immunoteràpia han canviat el panorama de molts tipus de càncer, però en alguns tumors, com el d'ovari, el benefici encara és limitat.





CRIS Contra el Càncer finança des de fa 7 anys diferents projectes de recerca en càncer d'ovari que es realitzen a diferents centres que treballen de forma coordinada per arribar a nous avenços amb més rapidesa: la Unitat CRIS de Teràpies Experimentals en càncer de l'Hospital Clínic San Carlos, l'Hospital Universitari d'Albacete i el Centre de Recerca del Càncer (CIC-IBMCC, Universitat de Salamanca-CSIC).





Per aquesta raó, una de les principals bases de la investigació de l'equip de l'Hospital Clínic San Carlos és comprendre millor l'estat del sistema immunitari als tumors d'ovari agressius i dissenyar tractaments més efectius als actuals.





LES IMMUNOTERÀPIES TRADICIONALS NO FUNCIONEN





Amb aquest objectiu, s'estan posant en pràctica diverses estratègies diferents. Una de les parts més notables de l'anàlisi de les mostres de més de 60 pacients de càncer d'ovari, on han trobat una possible pista de per què les immunoteràpies més convencionals no funcionen .





El doctor Pedro Pérez-Segura, cap d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic San Carlos i director de la Unitat CRIS de Noves Teràpies Experimentals Hospital Clínic San Carlos, explica que gairebé totes les estratègies d'immunoteràpia fins ara se centren en un tipus de cèl·lules, els limfòcits T.





"Aquestes teràpies activen i redirigeixen els limfòcits T contra el tumor. No obstant això, els resultats del nostre equip apunten que altres cèl·lules, denominades 'Natural Killer', poden tenir un paper important a combatre els tumors d'ovari més agressius", assenyala.





Amb això al cap, els investigadors de CRIS Contra el Càncer estan treballant en com estimular les cèl·lules Natural Killer per combatre els tumors d'ovari. De fet, han participat en diversos assaigs clínics en què s'avaluen fàrmacs per potenciar les cèl·lules 'Natural Killer'.





Actualment estan a punt d'iniciar la seva participació en un gran assaig clínic internacional, en què s'inclouran pacients de la Unitat CRIS de Teràpies Experimentals en càncer de l'Hospital Clínic San Carlos.





El doctor Pérez-Segura conclou que "els resultats d'aquests estudis poden ser molt rellevants, ja que l'ús d'immunoteràpia dirigida a altres cèl·lules diferents als Limfòcits T és un terreny poc explorat i que pot proporcionar grans beneficis a les pacients".





Per part seva, la doctora Arancha Manzano, de l'equip de la Unitat CRIS de Teràpies Experimentals en càncer de l'Hospital Clínic San Carlos, apunta a la necessitat d'"aconseguir entendre com són aquests tumors perquè la immunoteràpia, que són fàrmacs que no tenen funcionament ara mateix al càncer d'ovari, funcionin igual que funcionen amb altres tumors”.





"Hem de desenvolupar tractaments de combinació i millorar els resultats de les pacients . Gràcies a l'activitat de CRIS Contra el Càncer i a les donacions podem desenvolupar moltes d'aquestes línies de recerca, però és important poder mantenir-les en el temps perquè els resultats de les investigacions no són immediats, sinó que són a mitjà termini i cal inversions d'anys per poder mantenir les línies que estan ara mateix iniciades", sosté.





Així, a Espanya es detecten 3.300 casos nous a l'any de càncer d'ovari, sent un dels tumors que més afecten la dona, provocant 1.500 morts a l'any. "És important que tots siguem conscients que com més recursos hi hagi per a la investigació, abans arribarem a tractaments efectius. Al càncer d'ovari més agressiu encara és més essencial", explica la directora de CRIS contra el càncer, Marta Cardona.





"El càncer d'ovari sol detectar-se quan ja està molt avançat o estès, per això necessitem noves estratègies amb potencial per curar aquestes pacients, per exemple, la immunoteràpia", ha recalcat.