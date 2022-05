Caces russos @ep





Almenys 62 persones han mort a l'atac aeri rus d'aquest dissabte sobre un col·legi de Belogorovka, a la província ucraïnesa de Lugansk , segons ha denunciat el governador civilmilitar de la regió, Serhii Haidai.





El responsable ucraïnès ha explicat al seu canal a Telegram que dissabte a les 16.37 hores un bombardeig rus va provocar un incendi al centre educatiu i a la Casa de la Cultura de la localitat, segons recull l'agència de notícies ucraïnesa Ukrinform.





" El més probable és que la totalitat de les 60 persones que estan sota la runa de l'edifici hagin mort. No pot matar soldats, sinó que mata nens innocents ", s'ha lamentat Haidai. "Aquestes són les autèntiques atrocitats del món rus: bombardejos sobre una escola amb un refugi antiaeri, l'assassinat de nens", ha afegit.





Les flames van ser extingides unes quatre hores després i va ser llavors quan es van descobrir dos cossos entre la runa. 30 persones més van ser tretes d'entre les restes de l'edifici, set d'elles ferides. Al lloc es refugiaven unes 90 persones.





Més tard, el mateix Haidai ha explicat que "una bomba va caure a l'escola". "Lamentablement ha quedat totalment destruït. Hi havia 60 persones refugiades pels bombardejos", ha indicat.





"Era una bomba d'aviació, no un obús d'artilleria, així que la temperatura assolida va ser enorme. Treballadors del Servei Estatal d'Emergències intenten retirar la runa tan ràpid com poden, però hi ha molt poques esperances que hi hagi gent amb vida", ha advertit. "Però esperem el millor. Quan s'acabi de retirar la runa informaré de la situació i potser hi haurà algú encara amb vida", ha conclòs.





El Ministeri d'Afers Exteriors ucraïnès ha expressat la seva condemna davant aquest atac, un "crim de guerra brutal" . "Rússia ha perpetrat aquest brutal crim de guerra poc abans del Dia de la Memòria i la Reconciliació i repeteix així un altre cop la tragèdia de la Segona Guerra Mundial. #StopRussianWar", ha publicat el Ministeri a Twitter.





El missatge va acompanyat d'un vídeo amb imatges de la runa encara cridant de l'edifici mentre treballen a la zona els rescatistes. Haidai havia alertat prèviament de la intenció de les forces russes de "provocar deliberadament una fam" a Lugansk amb atacs contra magatzems d'aliments i el sistema d'abastament d'aigua.





Tot i això, Haidai ha destacat dimarts passat que la situació canviaria en un termini de dues setmanes gràcies a les mesures adoptades pels aliats occidentals d'Ucraïna. "Per a l'ocupació russa només anirà a pitjor", va dir.