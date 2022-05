Teresa Ribera @ep





La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha assegurat aquest dilluns que l'estabilitat del Govern és "ferma" i que tenen la "voluntat" de treballar i acabar la legislatura "malgrat tot".





En una entrevista a TVE, Ribera ha apuntat que el Govern "està acostumat a situacions molt complicades" , però que "malgrat tot" la seva voluntat és treballar, acabar la legislatura i buscar els màxims consensos. "És la convicció i l'ambient que es respira quan ens veiem", ha afirmat després de ser qüestionada sobre l'estabilitat del Govern.





Per això, la ministra creu que la situació és "ferma" i "està clara" i que des del Govern continuaran treballant "perquè sigui així" i per intentar respondre a una situació "sensible" des del punt de vista econòmic, social i polític.





En ser preguntada sobre si el CNI havia analitzat el terminal després de l'espionatge al dispositiu del president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, Ribera ha indicat que la setmana passada els van demanar el mòbil que s'ha estat analitzant .





"Estan a Presidència coordinant aquests resultats i la informació sobre això. Tan aviat com estigui disponible es farà saber", ha explicat Ribera.