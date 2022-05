Héctor Gómez en roda de premsa @ep





El portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez , ha assegurat aquest dilluns que el Debat de l'estat de la Nació se celebrarà en aquest període de sessions perquè hi ha un "compromís" i ha apuntat que les eleccions andaluses, previstes per al 19 de juny , podrien condicionar la data, tenint en compte que hi ha una setmana sense Ple al Congrés amb motiu d'aquests comicis autonòmics.





" Bé, encara no hi ha data, però el que sí que és cert és que hi ha un compromís i se celebrarà un debat de l'Estat de la nació en aquest període de sessions ", ha traslladat el diputat socialista en una entrevista a Onda Cero al ser preguntat sobre la data prevista per a aquest debat de política general que porta sense celebrar-se set anys.





Gómez ha asseverat que serà "com a molt tard" a finals del mes de juny i que es podrien "moure en les dates" davant de la convocatòria electoral. "Com que és al mig, doncs hi ha una setmana que no se celebra el Ple. Per tant, modifica el calendari i pot ser just després o pot ser abans", ha lliscat.





Tot i això, ha apuntat a altres compareixences que s'han de celebrar per part del president del Govern, Pedro Sánchez, i, per això, "es tracta d'encaixar-lo al costat del normal desenvolupament dels plens, també de control del Govern i d'iniciatives que cal aprovar i decrets que han de convalidar".





Sobre si podria intervenir al Debat de la Nació el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a senador per designació autonòmica, Gómez ha assenyalat que "com a orador no tindria encaix", encara que entén que podria ser present a l'Hemicicle. A més, el portaveu parlamentari del PSOE ha assegurat que seran els serveis de la Cambra Baixa els que cal manifestar en aquest sentit si així ho sol·licita el Grup Parlamentari Popular.





COMPROMÍS DE SÁNCHEZ





El 18 d'abril passat, el president del Govern va confirmar que en els propers mesos de maig o juny se celebraria el Debat sobre l'estat de la Nació, que seria el primer a què s'enfronta com a cap de l'Executiu.





De fet, el Congrés, a través de l'aprovació d'una moció que Ciutadans va acordar amb el PSOE, va emplaçar el Govern a complir aquest compromís de convocar el Debat sobre estat de la Nació abans del juliol, quan conclou el període de sessions vigent.





El Debat sobre l'Estat de la Nació el va instaurar Felipe González el 1983 i des de llavors s'ha celebrat tots els anys en què no hi ha hagut investidura, acumulant ja 25 edicions. L'última data del febrer del 2015, llavors president del 'popular' Mariano Rajoy, que gaudia de majoria absoluta, i el socialista Pedro Sánchez, líder de l'oposició.