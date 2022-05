Edifici de la seu de Telefónica @ep





Telefónica , a través de la seva filial Telefónica Tech , ha aconseguit un acord amb certs fons d'inversió gestionats per Deutsche Private Equity GmbH (i altres venedors) per a l'adquisició del 100% de les accions de la tecnològica alemanya BE-terna Group per un import de fins a 350 milions d'euros , incloent-hi possibles remuneracions variables ('earn-outs').





Amb aquesta adquisició, Telefonica Tech es consolida en un mercat estratègic per al Grup Telefónica com és Alemanya, alhora que incorpora una plataforma de creixement a nous mercats rellevants d'Europa, segons ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV ) .





BE-terna Group és un grup empresarial dedicat principalment a brindar solucions avançades al núvol per a la transformació digital de les empreses, sent 'gold partner' de Microsoft.





El 2021, va assolir els 121 milions d'euros d'ingressos proforma a través de les seves operacions a, entre altres mercats, Alemanya, Àustria, Suïssa i Dinamarca.





Telefónica ha precisat que la valoració de l'operació implica un múltiple de 13,7 EV/Oibda post-sinergies i en base als resultats previstos per a l'exercici 2022.





El tancament de l'operació està subjecte a l'autorització per part de l'autoritat de competència a Alemanya (Bundeskartellamt).