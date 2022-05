Imatges compartides per @AlexKokcharov a Twitter





Els nens s'han disfressat d'avions de combat i tancs mentre Rússia celebra una gran celebració militar a Moscou . Els nens russos han estat vestits amb disfresses d'arsenal militar amb el símbol Z, que el Kremlin està promovent com un punt de reunió al mig de la guerra amb Ucraïna.





Els nens estaven vestits aquest diumenge amb les seves gales que glorificaven les armes per commemorar el Dia de la Victòria , l'aniversari de la derrota de l'Alemanya nazi el 1945. L'esdeveniment anual, en què milers de soldats i tancs desfilen per la Plaça Roja , ha cobrat més importància després de la invasió de Putin.





LA DECISIÓ CORRECTA





Aquestes imatges han arribat en una celebració on Putin ha afirmat que la invasió d'Ucraïna ha estat una decisió "correcta" per part de Moscou, alhora que ha subratllat que les accions de l'OTAN van assolir un nivell d'"amenaça òbvia" per a la seguretat nacional del país.





Putin ha ressaltat que "en aquest dia vam rendir homenatge als soldats i treballadors del front intern que van aixafar el nazisme malgrat l'innombrable cost en vides i penúries".