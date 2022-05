CaixaBank llança "la primera targeta" financera amb sistema braille a Espanya /@caixabank







CaixaBank, a través de CaixaBank Payments & Consumer, ha llançat "la primera targeta" Visa amb el codi de lectoescriptura braille a Espanya, per facilitar a persones amb discapacitat visual les compres en comerços electrònics.





La solució, desenvolupada en col·laboració amb ONCE i Visa, s'aplicarà ara a les targetes Visa MyCard de CaixaBank, i "properament" s'implementarà a tots els tipus de targeta emesos per l'entitat, informa en un comunicat aquest dilluns.





CaixaBank ha explicat que, en el moment de fer els pagaments per Internet, aquests clients depenen d'una altra persona que els faciliti el número de la targeta, així com la data de caducitat i el CVV, fet que suposa "una limitació a l'autonomia" dels mateixos i un risc per a la seguretat dels seus mitjans de pagament.





Els clients disposaran d'un pack de dues targetes, una amb el format de targeta habitual, amb pagament contactless, i la segona que sí que recull en aquest sistema de lectoescriptura totes les dades identificatives necessàries per a la realització de compres online.





El llançament de la targeta s'ha iniciat amb una prova pilot per a clients seleccionats de la Comunitat de Madrid i, al llarg del tercer trimestre del 2022, s'obrirà la contractació a les persones que ho sol·licitin a través de la xarxa comercial de l'entitat .





La nova targeta suposa per a l'entitat "un pas endavant en el compromís per ser una banca inclusiva i accessible per a totes les persones".