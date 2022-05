El president de Rússia , Vladimir Putin , ha defensat aquest dilluns la invasió d'Ucraïna i ha manifestat que va ser una decisió "correcta" per part de Moscou, alhora que ha subratllat que les accions de l'OTAN van assolir un nivell d'"amenaça òbvia" per a la seguretat nacional del país.





Putin a la celebració del Dia de la Victòria a la Plaça Roja de Moscou @ep





Durant un discurs a la Plaça Roja de Moscou amb motiu del Dia de la Victòria, Putin ha dit que "defensar el país és una mica sagrat" i ha exalçat que els militars russos combaten "per la població a (la regió ucraïnesa de) el Donbàs i per la seguretat del país".





Així, ha ressaltat que Moscou "va proposar al desembre un acord de seguretat entre Rússia i Europa" . "Rússia va demanar a Occident un diàleg honest per aconseguir solucions raonables i de compromís, tenint en compte els interessos de tots. Va ser en va. No van voler escoltar-nos. Tenien plans completament diferents. Podem veure'l", ha afirmat.





"Estaven preparant una operació de càstig al Donbàs per envair el nostre territori històric, inclosa Crimea. A Kíev deien que podrien obtenir armes nuclears i l'OTAN va començar a explorar els territoris adjacents a nosaltres", ha afirmat Putin durant el seu discurs.





"Es va crear de forma sistemàtica una amenaça absolutament inacceptable, dirigida contra les nostres fronteres. Tot indicava que un enfrontament amb els neonazis, als quals els Estats Units i els seus socis van atiar, seria inevitable", ha explicat.





D'aquesta manera, Putin ha recalcat que les autoritats russes "van veure el desenvolupament d'infraestructura militar, el treball de centenars d'assessors estrangers i el lliurament regular de les armes més modernes per part de països de l'OTAN" . "El perill creixia cada dia", ha afegit.





"Rússia va donar un cop preventiu a l'agressió. Va ser una decisió forçada, apropiada i correcta. Va ser la decisió d'un Estat sobirà, fort i independent", ha manifestat el president rus, que ha demanat un minut de silenci pels russos morts. a la Segona Guerra Mundial i els soldats que combaten a Ucraïna.





D'altra banda, Putin ha posat èmfasi que Rússia "mai deixarà de banda l'amor per la pàtria, la fe i els valors tradicionals". "A Occident, aparentment, han decidit cancel·lar aquests valors mil·lenaris. Aquesta degradació moral és la base per a la cínica falsificació de la història de la Segona Guerra Mundial, incitant la russofòbia, aplaudint traïdors i burlant-se de la memòria de les víctimes", ha criticat.





El mandatari rus ha destacat a més que "les milícies del Donbàs, juntament amb soldats de l'Exèrcit rus, lluiten per la seva terra". "Em dirigeixo ara a les nostres Forces Armades i les milícies del Donbàs. Lluiteu per la pàtria, pel seu futur, perquè ningú oblidi les lliçons de la Segona Guerra Mundial i perquè no hi hagi lloc al món per a executors i nazis", ha tancat.