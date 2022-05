L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont @ep





Carles Puigdemont , l'expresident de la Generalitat de Catalunya, es va reunir amb representants del Govern rus a la Casa dels Canonges, la seva residència oficial, dies abans de declarar la independència de Catalunya el 2017. El seu interlocutor principal va ser Nikolai Sadovnikov , un emissari del president rus Vladimir Putin .





La informació ha estat revelada a través d'una investigació internacional liderada per Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i l'únic mitjà espanyol que hi ha participat és El Periódico.





Segons exposen a la investigació, els representants russos van oferir ajuda econòmica a Catalunya per valor milions de dòlars i també militar . A canvi, demanaven al president català una legislació favorable per posar en marxa un sistema de criptomonedes a una Catalunya independent.







Segons exposa el mitjà esmentat, l'emissari va ser descrit pels "els propis líders independentistes catalans el van descriure en privat com l'enviat de Putin". Nikolai Sadovnikov és un ex diplomàtic soviètic que ha forjat la seva carrera representant Rússia en conflictes sensibles.

















Víctor Terradellas, exsecretari de relacions internacionals de Convergència, ha confirmat a El Periódico aquesta versió, afirmant que va enviar un missatge el dia 26 a Puigdemont indicant que "a les 5 venia emissari de Putin" . "Estem a la porta de Palau. Ens has de rebre", va afegir. "Pugeu a Canonges", li va respondre llavors Puigdemont, referint-se a la seva residència.