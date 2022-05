El Barça, controlat per Goldman Sachs / @JoanLaportaFCB







El banc americà Goldman Sachs, a qui ha recorregut el FC Barcelona davant la seva situació de crisi econòmica, ha aconseguit el control exclusiu del futur econòmic de l'entitat blaugrana. De fet, s'insinua que podria convertir-se en copropietari del club, però no només això, sinó que els aficionats haurien d'estar contents perquè és gràcies a Goldman Sachs que el Barça podrà sortir a la superfície i no desaparèixer.







En total, el banc americà ha augmentat a una quantitat de 180 milions d'euros el préstec per renovar l'estadi, crear l'Espai Barça. A més, ha incrementat fins als 775 milions el deute contret. Així, per una banda, finança el club per realitzar aquestes obres que consideren essencials per ressorgir i obliga que cap altra entitat financera pugui participar.





El president del Barça està, per tant, lligat de peus i mans. És Goldman Sachs qui posarà els diners i qui es quedarà amb el 3,5% dels interessos dels últims 90 milions que s'han afegit per a l'Espai Barça, sinó també qui en té el control. I és que l'entitat blaugrana encara no ha començat ni tan sols a tornar els primers 90 milions que van rebre. A més, pel que fa als altres 595 milions de deute, també té difícil tornar-los a curt termini perquè han estat eliminats de l'Europa League.





La prova que Goldman Sachs té el control és que ha frenat l'impuls de l' Espai Barça , que es retarda un any respecte a les dates previstes en un primer moment. El Barça tampoc compta ara amb diners per a nous fitxatges. De fet, no podrà ni tan sols quedar-se Adama Traoré.