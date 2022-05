L’Ajuntament de Tàrrega ha aprovat aquesta setmana en Junta de Govern Local el projecte per habilitar al Parc Esportiu una zona dedicada a la pràctica de l’atletisme. Així, el consistori avança en la materialització de la proposta més votada en el segon procés de Pressupostos Participatius, celebrat l’any passat. El document, redactat pels serveis tècnics municipals, preveu totes les actuacions necessàries d’esplanació i millora per transformar un terreny de titularitat municipal en una pista d’atletisme a l’aire lliure. L’àmbit total d’actuació comprèn 15.800 metres quadrats de superfície. Per dur a terme aquesta obra, la capital de l’Urgell ha previst uns treballs pressupostats en 99.926,40 euros (IVA inclòs), que es finançaran mitjançant una partida de 100.000 euros ja assignada en el seu moment als Pressupostos Participatius.





Imatge d'arxiu de la zona esportiva de Tàrrega, amb els terrenys on es construirà el parc d'atletisme @Aj. de Tàrrega





El projecte contempla la construcció d’una pista de 400 metres d’anella interior i 7 metres d’amplada, ajustant-se a les dimensions reglamentàries per a la pràctica de l’atletisme. Així mateix, es preveu habilitar un ample de seguretat d’un metre en els laterals de tot el circuit. El ferm de la pista, de 10 centímetres de gruix, serà de tot-u artificial, revestit a més per una capa de sauló de 5 centímetres de gruix. Alhora, el circuit es construirà amb el pendent necessari per a l’evacuació de les aigües pluvials. L’espai s’il·luminarà mitjançant la instal·lació de dos columnes de 15 metres d’alçada amb un projector tipus LED en cadascuna.





Prèviament a l’inici dels treballs d’esplanació, caldrà desbrossar el terreny, delimitat pel riu Ondara, el carrer de Joan Brossa, el passeig del Parc Esportiu i l’avinguda de la Ronda. Després de l’aprovació inicial, el projecte es troba en fase d’informació pública durant un termini de 30 dies. Un cop s’aprovi definitivament, la Regidoria d’Urbanisme iniciarà els tràmits de licitació de les obres.