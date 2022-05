La Junta Electoral d'Andalusia (JEA) ha rebutjat l'escrit d'esmena que demanava incloure Podem a la coalició ' Per Andalusia ' registrat a última hora d'aquest diumenge per la recent acordada coalició 'Per Andalusia' --fruit d'un pacte aconseguit a última hora del passat divendres entre Podem, Esquerra Unida, Més País Andalusia, Verdes Equo, Aliança Verda i Iniciativa del Poble Andalús-- per demanar "esmenar" l'escrit de constitució de la coalició que es va presentar divendres passat, 6 de maig, per incloure les sis esmentades formacions, i no deixar fora Podem i Alianza Verde.





Fotomuntatge amb Alberto Garzón, Inmaculada Nieto i Toni Valero (IU), a l'esquerra, i Juan Antonio Delgado i Ione Belarra (Podemos) a la dreta. - EUROPA PRESS





Segons han informat fonts de la JEA, l'escrit d'esmena presentat pel representant general de la coalició 'Per Andalusia', Francisco Javier Camacho (IU), ha estat rebutjat per la JEA a la reunió celebrada aquest matí. obre un termini a les 23.59 hores d'aquest dimarts 10 de més per recórrer davant la Junta Electoral Central (JEC).





Aquest escrit va ser presentat per la coalició 'Per Andalusia' cap a les 22.30 hores d'aquest diumenge, 8 de maig, després de la decisió de la JEA, anunciada aquest dissabte, de "no acceptar la sol·licitud de constitució" de l'esmentada coalició electoral que integrava sis organitzacions polítiques "en haver-se presentat la sol·licitud una vegada transcorregut el termini establert a l'article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General" (Loreg).





Contra aquest acord es podia interposar recurs a resoldre per la Junta Electoral Central (JEC), i que havia d'interposar-se davant la JEA "dins de les vint-i-quatre hores següents a la seva notificació, entenent-se que el termini conclou el dia següent a aquell que es notifiqui l'acord", segons especificava la Junta Electoral d'Andalusia en la resolució dictada aquest dissabte passat, 7 de maig.





Tot i això, fonts de la coalició 'Per Andalusia' consultades per Europa Press indicaven aquest diumenge que "la denegació de la coalició que es va registrar fora de termini no es recorrerà" perquè assumeixen que "no prosperaria" aquest possible recurs, de manera que els "equips jurídics" de les sis organitzacions implicades en aquesta confluència "estudien altres vies d'esmena i altres vies per trobar un encaix polític" a l'acord aconseguit.





En aquest sentit, des de la coalició van registrar l'escrit d'esmena, ara rebutjat , en què s'esgrimia que l'escrit de constitució de 'Per Andalusia' que es va presentar divendres passat davant la JEA "no es corresponia amb la realitat del pacte polític" aconseguit per sis formacions polítiques que consten al "pacte de coalició" que "va ser anunciat públicament abans de la seva presentació en registre".





"ERROR MATERIAL"





Des de 'Por Andalucía' argumentaven en el seu escrit d'aquest diumenge que, "sent notori aquest acord polític, s'ha de considerar un error material l'aportació de l'escrit en què només figuren quatre de les sis formacions polítiques que van assolir aquest acord --en referència a IU, Més País Andalusia, Iniciativa del Poble Andalús i Equo-- i de la voluntat de les sis formacions de concórrer en coalició als propers comicis autonòmics”.





Així les coses, el representant de la coalició sol·licitava a la JEA que "tingui per solucionat l'error material apreciat, i per degudament aportat i presentat l'acord de la coalició constituït conforme a l'acord aconseguit dins dels deu dies posteriors a la convocatòria electoral" . "Subsidiàriament, per al cas que no s'admetés l'esmena, s'ha d'entendre que es mantingui inalterada la coalició registrada en els seus originals termes", conclou demanant l'escrit.