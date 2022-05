L'íntim moment que han compartit Anabel Pantoja i Yulen Pereira a Hondures /@captira de pantalla d'un vídeo de Telecinco







Anabel Pantoja i Yulen Pereira han compartit un moment d'allò més íntim a Hondures, on es troben participant a Supervivientes. Tant, que fins i tot han aixecat les sospites sobre si són més que amics.







Els dos concursants van aprofitar que s'havien quedat tot sol per fer massatges . Primer va ser ella la que li va donar un a Yulen Pereira i, quan va ser el torn que ho rebés Anabel, aquesta no va poder reprimir alguns gemecs.





Isa Pantoja ha comentat el moment que han compartit la seva cosina i Pereira: "Jo crec que no passarà d'una amistat. Potser t'agradi una persona i no haver d'arribar a res més. Jo pensava que Yulen canviaria d'actitud per això li va dir la seva mare de concursar sol, però ell ha decidit seguir al costat d'Anabel, de manera que m'ha demostrat que els seus sentiments són sincers", ha dit.