El TSJC dóna 15 dies al Govern per aplicar la sentència del 25% de castellà







El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Conselleria d'Educació que executi en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d'hores lectives en castellà .





El TSJC ha explicat aquest dilluns que ha requerit el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, perquè "dicti les instruccions i estableixi garanties de control" perquè tots els alumnes del sistema educatiu català rebin almenys el 25% d'hores de classe en castellà.





El tribunal ha pres aquesta decisió després de la petició que l'Assemblea va fer per una Escola Bilingüe (AEB) per forçar l'execució de la sentència. En concret, assenyalen que "la decisió és conseqüència de la legitimació d'una associació que va sol·licitar l'execució forçosa" i afegeixen que "el mateix tribunal ha desestimat la sol·licitud d'execució forçosa del partit VOX i alguns diputats del Parlament per falta de legitimitat" .





RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL





-"Requerir el Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que, en el termini màxim de 15 dies, dicti les instruccions i estableixi les garanties de control de les mateixes que s'escaiguin a l'efecte que al sistema educatiu de Catalunya tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25 % en un altre cas, utilització que inclourà com a mínim la docència de la mateixa llengua i la duna altra assignatura o matèria de caràcter troncal o anàleg, i informe al Tribunal en el mateix moment que finalitzi el nou termini d'execució sobre les mesures adoptades i el grau de compliment de les mateixes.







- "Requerir a l'Alta Inspecció Educativa a l'efecte de verificar el compliment de la part dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions al conjunt del sistema educatiu de Catalunya, informant el Tribunal de l'activitat desplegada i de la situació constatada a la finalització del termini d'execució assenyalat".





- "Inadmetre la sol·licitud d'execució forçosa formulada per la representació de diverses persones que invoquen la seva condició de diputats al Parlament de Catalunya i el partit polític Vox, per falta de legitimació".





A més, a l'autor el tribunal aclareix que "cal assenyalar que al cos de la sentència es reconeix la llibertat de la Generalitat de Catalunya per determinar amb llibertat d'apreciació els mitjans que consideri oportuns per fer efectiu l'ús vehicular de les llengües oficials Això determinant en la sentència no és el mitjà sinó el resultat El que es condemna és una inactivitat en el dictat de normes, instruccions o actes d'aplicació que siguin necessaris als efectes de determinar l'ús vehicular de les llengües a l'educació o l'exercici de potestat de control".





En conclusió, des del TSJC diuen que "l'elecció del mitjà per garantir el resultat establís la sentència és facultat de la Generalitat de Catalunya, però el que no està en llibertat és no actuar i permetre una situació contrària al mandat constitucional".