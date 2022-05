Chanel a l'escenari d'Eurovision





La candidatura espanyola de Chanel i la seva cançó SloMo es troben entre els cinc favorits per guanyar el Festival d'Eurovisió 2022, segons un estudi de l'agència de màrqueting Internet República basat en dades de l'entorn digital.





Segons l'estudi, Chanel apareix al top cinc de tots els pronòstics sobre la final d'Eurovisió , situant-se entre els cinc primers a les cases d'apostes, enquestes i l'interès de cerca dels eurofans.





La seva cançó és, a més, una de les més reproduïdes entre tots els artista participants al certamen que se celebrarà el 14 de maig a Torí (Itàlia).





L'informe d'Internet República també subratlla l'efecte de la situació geopolítica al festival situant Ucraïna com una de les favorites. En concret, Ucraïna és la candidata més consultada als cercadors i des de l'inici de la invasió per part de Rússia es posiciona com a guanyadora "indiscutible" a les cases d'apostes.





Tot i això, l'estudi subratlla que d'acord amb els resultats digitals el guanyador d'Eurovisió seria Itàlia, que està representada per Blanco i Mahmood amb la cançó ' Brividi '.





D'altra banda, l'estudi aprofundeix a les zones d'Espanya amb més eurofans, col·locant Galícia com la comunitat autònoma amb més interès pel festival, just davant de Castella i Lleó i Castella-la Manxa, d'acord amb una anàlisi de dades entre el gener del 2004 i el desembre del 2021.





Així mateix, San Quirze del Vallès (Barcelona) és la localitat que més eurofans té en proporció a la seva població, segons l'estudi, que situa darrere d'aquesta Carinyena (Saragossa) i Santiago de Castelo (La Corunya).