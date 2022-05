El portaveu del PSOE, Felipe Sicilia , ha afirmat aquest dilluns que ERC continua sent un soci prioritari del Govern i confia poder comptar amb el seu suport per a la resta de la legislatura, enmig de la crisi amb aquesta formació per l'espionatge a líders independentistes , inclòs l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès. Alhora ha traslladat que esgotaran el període de Govern i per tant no hi haurà eleccions generals anticipades.





Felip Sicília @ep





A la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Executiva Federal, Sicília ha indicat que "confia" a poder comptar amb el suport d'ERC i d'altres formacions quan el Govern hagi d'aprovar lleis. Així, ha recalcat que l'Executiu "sempre" té com a socis prioritaris els partits "progressistes i d'esquerres" atès que les mesures que impulsa responen a aquesta ideologia i saben que poden comptar "prioritàriament" amb el suport d'aquestes formacions.





En aquest sentit, fonts de l'Executiva socialista, han concretat que busquen "recompondre" la majoria parlamentària amb els socis per així esgotar la legislatura i continuar fent les reformes "que el país necessita", han indicat.





Així, han defensat l'estabilitat que aporta el PSOE malgrat els "estira-i-arronsa" amb els socis davant d'un PP que trenca les coalicions en comunitats autònomes com Castella i Lleó, Múrcia i Andalusia.





Felip Sicília, a més, ha defensat que el Govern és "fort i sòlid" i que ha aprovat al Congrés totes les lleis i decrets que ha portat a votació tot i estar en minoria i en coalició.





PROPOSTES INVIABLES DE FEIJÓO





D'altra banda, Sicília ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de plantejar propostes "inviables" com és, al seu parer, que les pensions no es renovin respecte a l'increment de l'IPC i ha rebutjat que el PSOE recolzi aquesta mesura .





També s'ha referit de la mateixa manera a la rebaixa d'impostos "populista" que planteja Feijóo perquè avui proposa que baixi els tributs a la factura elèctrica però fa uns mesos "no va recolzar la baixada de l'IVA" al rebut de la llum, ha dit . Així, ha titllat les propostes de Feijóo com a "pura demagògia" perquè quan van poder recolzar-les no ho van fer.