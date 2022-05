Investigadors de l'Institut Maimònides de Recerca Biomèdica de Còrdova (IMIBIC), l'Hospital Universitari Reina Sofía, la Universitat de Còrdova i el CIBEROBN han conclòs que la dieta mediterrània preveu la recurrència d'esdeveniments cardiovasculars davant d'una dieta baixa en greix .





La dieta mediterrània preveu la repetició d'accidents cardiovasculars /@Pixabay







La malaltia cardiovascular continua sent una de les primeres causes de mortalitat i despesa sanitària a Europa. A més dels fàrmacs i els procediments de revascularització, l'estil de vida és un determinant clar tant de la incidència com de la recurrència dels esdeveniments cardiovasculars.





Dins dels components de l'estil de vida, la dieta és el factor més estudiat i recolzat. La dieta baixa en greix (rica en hidrats de carboni complexos) i la dieta mediterrània (rica en greix monoinsaturat la font de greix principal del qual és l'oli d'oliva verge), han provat ser eficaços en la prevenció primària de malalts d'alt risc que encara no han desenvolupat cap malaltia cardiovascular.





Tanmateix, la dieta mediterrània no havia demostrat, fins ara, efectes beneficiosos sobre la salut en pacients amb malaltia cardiovascular establerta, comparada amb una altra dieta cardiosaludable com és la dieta baixa en greix.





Per aquest motiu, investigadors del grup de Nutrigenòmica i Síndrome Metabòlic de l'IMIBIC van fer l'assaig clínic (CORDIOPREV) per donar resposta a aquesta qüestió clínica d'alta transcendència per als pacients. En concret, aquest assaig clínic aleatoritzat s'ha realitzat a l'Hospital Universitari Reina Sofía de Córdoba.





En aquest estudi, 1.002 pacients amb malaltia coronària establerta entre 20 i 76 anys van rebre una intervenció dietètica amb dieta mediterrània o de dieta baixa en greix i van ser seguits durant set anys.





L'objectiu principal de l'estudi va ser valorar l'aparició de nous esdeveniments cardiovasculars majors (o esdeveniment principal) que incloïa infart de miocardi, revascularització (bypass, cateterismes, stents), accident cerebrovascular isquèmic (ictus), malaltia arterial perifèrica i mort d'origen cardiovascular (mort sobtada) avaluant la seva aparició als dos tipus de dieta.





Des de l'octubre del 2009 fins al febrer del 2012 es van incloure els 1.002 participants de l'estudi. La població tenia una mitjana de 59,5 anys, i, com a reflex de la proporció habitual de la malaltia coronària, era majoritàriament homes (un 82,5%).





L'esdeveniment principal de l'estudi es va produir en 198 participants, 87 al braç de la dieta mediterrània (un 17,3%) i 111 al de la dieta baixa en greixos (un 22,2%), fet que suposa una disminució de la freqüència d'entre un 25 i un 30% aproximadament en els participants que van seguir la dieta mediterrània.





Aquests efectes van ser més evidents en els homes, on la diferència entre dietes va ser gairebé d'un 35% a favor de la dieta mediterrània .





Cal ressaltar que la incidència que es va trobar a les dues branques de l'estudi és inferior a l'habitual en aquest tipus de malalts (un 25% als 5 anys), cosa que podria indicar que, malgrat les diferències trobades, les dues dietes van exercir efectes cardiosaludables.





En conclusió, la dieta mediterrània va ser superior a la dieta baixa en greixos per prevenir l'aparició d'infart de miocardi, revascularització, accident cerebrovascular isquèmic, malaltia arterial perifèrica i mort d'origen cardiovascular.





"Els resultats són molt rellevants per a la pràctica clínica, donant suport a l'ús de la dieta mediterrània per prevenir la recurrència de la malaltia cardiovascular. Aquest estudi marca una fita en la prevenció cardiovascular i la seva repercussió serà clau per a la societat i per al món científic donat que permetrà amb un alt grau d'evidència científica poder recomanar aquest tipus de dieta a les persones que prèviament han tingut un esdeveniment cardiovascular”, reblen els investigadors.