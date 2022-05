Sicília demana a Puigdemont explicar la reunió amb un exdiplomàtic rus el dia previ a declarar la independència /@EP







El portaveu del PSOE, Felip Sicília, ha emplaçat aquest dilluns l'expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, a explicar la reunió amb un exdiplomàtic rus just el dia previ a la declaració d'independència de Catalunya .





Així ho ha afirmat el dirigent socialista després de la reunió de la Comissió Executiva Federal del PSOE, presidida per Pedro Sánchez, en què han abordat la situació generada per les escoltes a polítics independentistes realitzades presumptament amb el sistema 'Pegasus' així com “els seus derivades".





Després de ser preguntat per aquest assumpte, Sicília ha dit desconèixer aquesta possible trobada entre Puigdemont i un exdiplomàtic rus. "En qualsevol cas, no sóc jo qui pugui explicar aquesta informació, haurà de ser Puigdemont", ha assenyalat.





Aquesta reunió ha estat desvetllada per una investigació internacional conjunta de El Periódico, i els mitjans OCCRP, Bellingcat, Irpimedia (Itàlia), Istories (Rússia) i Il Fatto Quotidiano. Segons publiquen, el 26 d'octubre del 2017, l'exdiplomàtic Nikolai Sadovnikov va viatjar a Barcelona en un vol d'Aeroflot procedent de Moscou i va abandonar Catalunya dos dies després.





Segons aquests mitjans, aquell dia, el 26 d'octubre, Víctor Terradellas, exsecretari de relacions internacionals de Convergència, va remetre un missatge de WhatsApp al seu amic Carles Puigdemont en què deia: "A les 5 venia emissari de Putin". I poc després li va insistir: "Estem a la porta de Palau. Ens has de rebre". Aleshores, Puigdemont va acceptar: "Pugeu a Canonges (la residència oficial del president català)".





Aquesta trobada es va produir en un context en què Puigdemont dubtava sobre si convocar unes eleccions autonòmiques, després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, o fer una Declaració Unilateral d'Independència. L'endemà de la trobada amb el suposat emissari rus, es va proclamar la independència.