Isabel Díaz Ayuso





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha augurat que l'esquerra mostrarà "la seva pitjor cara" quan arribi el "debat de les drogues". "Porros sí, però que no es prengui un nen un brioix i que no consumeixi carn un ciutadà (...) Aquest és el missatge que està llançant i sobretot als joves", ha retret l'Ayuso en una trobada a Alcobendas com part de la campanya cap al Congrés del PP de Madrid.





La presidenta ha assegurat que no hi ha "res més tirà" que "perdre l'autonomia com a persones" i ha ironitzat que el missatge que s'estaria llançant és "posa la teva vida a mans d'una altra substància, persona, Estat". "Aquest debat ho donarem", ha advertit.





PROPOSTA DE MÉS MADRID PER REGULAR LA MARIHUANA





El 3 de maig passat el diputat de Más Madrid a l'Assemblea Jorge Moruno va registrar una iniciativa instant el Govern regional a regular el cànnabis en adults.





En concret, es tracta d'una Proposició No de Llei (PNL) que, entre altres mesures, proposa "la realització d'un estudi de l'impacte econòmic, sociosanitari i criminològic que tindria la regulació del cànnabis a la regió madrilenya".





A més, han instat el Govern d'Espanya a dur a terme una regulació responsable en adults amb la finalitat de combatre el mercat negre , protegir els menors, garantir la salut pública mitjançant estàndards de qualitat certificats, i crear una legislació específica de regulació sota criteris laborals, de gènere, territorials, socials i de sostenibilitat.