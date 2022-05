Guàrdia Urbana de Figueres @ep





La Guàrdia Urbana de Figueres (Girona) va multar aquest dissabte un local musical de la localitat per cobrar entrada als homes i publicitar a les xarxes socials l'entrada gratis de les dones, segons ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Agnès Lladó, en un tuit recollit aquest dilluns.





Ha explicat que volen "acabar amb totes les discriminacions sexistes, perquè cap noia pensi que el seu cos és l'entrada enlloc".





" Quan no paguem pel producte, ens convertim en el producte. No volem concebre la dona com a objecte de reclam, estem totalment en contra d'aquestes conductes", ha afegit Lladó.





FECASARM





El secretari general de la Federació Catalana d´Associacions d´Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha explicat que s'han posat en contacte amb el local i li han manifestat que "no es pot discriminar per raó de sexe" .





"El local ha retirat el 'post' i demana disculpes a totes aquelles persones que s'hagin pogut sentir discriminades o ofeses , ja que en cap cas s'ha volgut treure profit de la figura de la dona ni tampoc discriminar les persones del sexe masculí “, ha afegit.





Boadas ha detallat que des dels serveis jurídics de Fecasarm han participat en la formació teòrica de més de 1.500 controladors d'accés, i ha explicat: "Tenim clar i volem insistir que en cap cas no es pot discriminar per cap motiu".