La relació entre Podem i Yolanda Díaz no està passant pels millors moments. Se succeeixen les crisis i l'escenari sempre és el mateix: la vicepresidenta utilitza un discurs assossegat i institucional que dista molt de l'ofert pels seus companys de la formació morada, actualment liderada per Ione Belarra, que solen enfocar la seva política cap al titular.





Yolanda Díaz i Ione Belarra





I arribats a aquest punt, Díaz ha començat a defensar els seus interessos i allunyar-se de la cúpula de la formació morada. L'últim xoc ha arribat amb els comicis andalusos, on Podem, IU, Más País, Equo, Iniciativa del Poble Andalús i Alianza Verde han format un front d'esquerres que pretén fer ombra al PSOE i treure el PP de la presidència de la Junta. Tot i això, el procés s'ha gestionat malament des de la cúpula morada, i finalment Podem i Alianza Verde s'han quedat fora de la coalició.







Aquest desgavell no ha agradat gens a la vicepresidenta segona del Govern, que s'ha afanyat a afirmar que el projecte que pretén comandar per a les generals "res no té a veure" amb la gestió dels comicis andalusos . I ho ha dit just després que Podem tragués pit pel pacte andalús, assegurant que és el primer pas per a la gran coalició d'esquerres que vol comandar Díaz. No obstant, la gallega té un altre pla, i s'allunya molt del dibuixat per Pablo Iglesias, que sembla que mai no va arribar a abandonar la cúpula de la formació morada.





A Yolanda Díaz no li ha agradat la imatge que ha ofert el nou front d'esquerres en la negociació per als comicis andalusos , assegurant que "aquestes coses són les que allunyen" la ciutadania dels partits. Ella assegura que vol construir un projecte que sigui "de la gent", i que també inclogui els partits, però amb un rol més secundari. En aquest sentit, afirma que l'acord andalús està "esqueixat" del seu projecte.





PERFIL INSTITUCIONAL





Si alguna cosa ha demostrat Yolanda Díaz durant el seu mandat com a vicepresidenta del Govern ha estat que manté una lleialtat institucional amb el seu soci de Govern, el PSOE encapçalat per Pedro Sánchez . Les discrepàncies entre la política gallega i Pedro Sánchez s'han debatut, principalment, dins del Consell de Ministres, mentre que la formació morada ho fa als mitjans de comunicació.





L'última discrepància entre els d'Iglesias i Díaz ha arribat amb el CatalanGate , el cas d'espionatge amb el programari Pegasus que va afectar polítics catalans independentistes. Mentre a Podem han demanat - i segueixen demanant - depurar responsabilitats polítiques al "més alt nivell", sense donar noms, però apuntant directament Margarita Robles i la directora del CNI, Paz Esteban , la vicepresidenta Díaz marca un perfil de lleialtat institucional amb els seus socis de Govern, i demana que es deixi a la justícia investigar el cas, sense exigir públicament el cap de cap dels seus companys de l'Executiu. "Crec que cal investigar i saber el que ha passat i, com fem els demòcrates i una vegada que coneguem els fets, després valorar el que passa i prendre les mesures que calguin. Si cal depurar responsabilitats, per descomptat depurar-les", va apuntar Díaz en ser preguntada per Pegasus .





Sembla que la relació entre Yolanda Díaz i Podemos serà més tirant a mesura que es vagi esgotant la legislatura i arribi el moment d'articular el nou front d'esquerres. Podem necessita Díaz per sobreviure i no haver d'acudir a unes eleccions amb Ione Belarra o Irene Montero com a caps de llista, cosa que suposaria una desfeta electoral i possiblement, la fi de la formació morada. I alhora, Díaz necessita el suport de la formació morada per articular una candidatura d'esquerres unitària, lluny de la lluita partidista que vol evitar i que podria projectar amb un enfrontament mediàtic amb la cúpula Podemos. Tots dos es necessiten, però la distància cada vegada és més gran i en el lideratge només en pot quedar un. Què volen els ganivets!