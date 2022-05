Putin “es conté” i no declara la guerra

Tot el món estava pendent aquest dilluns, 9 de maig, del discurs del president rus Vladimir Putin el Dia de la Victòria, en commemoració de la derrota de l'Alemanya nazi el 1945.





Ha tingut com a escenari la Plaça Roja de Moscou, amb la presència d'11.000 soldats vestits amb els millors uniformes de gala que volien escenificar la grandesa de l'imperi del nou tsar que pretén ressorgir de l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, com si els temps no haurien canviat. L'acte ha volgut ser una demostració de força.





Amb aquest escenari que pot arribar a impressionar -aquest era el seu objectiu- el discurs del nou tsar ha estat més cautelós del previsible, cosa que s'interpreta com un llamp d'esperança en aquesta tempestuosa guerra. És important assenyalar allò que ha dit el mandatari rus, però, sobretot, allò que no ha dit, que és el més important: no ha fet cap referència a l'energia nuclear, ni va anunciar cap nova escalada - invasió a altres països-, ni va parlar del triomf en la invasió d'Ucraïna, Si en canvi va reconèixer per primera vegada el cost en vides humanes - econòmic també és alt- que ha tingut l'exèrcit rus en la invasió.





Tot i la pompositat de la posada en escena de la festa, per cert, amb certa olor de naftalina, Putin no va recórrer a la retòrica nacionalista, ni tan sols va utilitzar un to triomfalista. Va començar el seu discurs parlant del paral·lelisme entre els veterans i els soldats que lluitaven a Donbass, per ràpidament explicar els motius que el van portar a envair Ucraïna, amb una versió molt pròpia. Com calia esperar, l'OTAN va ser un dels seus objectius dialèctics que va acusar de tenir uns “plans” diferents per a Rússia. I calia fer front als enemics, que són els països que formen part de l'organisme.





A més de l'OTAN, el gran enemic per a Putin ha tornat a ser els EUA, com a l'etapa de la Guerra Freda que alguns creuen que ha tornat de nou. Ningú no recorda que en un lloc tan significatiu com la Plaça Roja, un president rus hagi realitzat un atac tan directe com l'efectuat per Putin. Sembla que el dictador paranoic considerava necessari de cara al seu exèrcit, seguidors i països amics mostrar públicament el menyspreu que sent pels EUA. Era el que alguns esperaven de la intervenció per no menyscabar la seva debilitat estratègica i econòmica, que és el que més preocupa en aquests moments. Per justificar el seu bel·licisme, Putin va recordar com els enemics de Rússia van intentar utilitzar grups terroristes internacionals per desestabilitzar el país en tots els àmbits.





Allò que tothom esperava amb temor i angoixa: una declaració de guerra, no s'ha produït, ni cap declaració de mobilització general, ni declaració triomfalista. Això es pot interpretar com un desgast que li ha produït l'elevat nombre de morts dels soldats. El cost econòmic i social l'està afectant més del que al principi havia previst.





Estaran pensant a retirar-se d'Ucraïna després d'un pacte que no els deixi com a perdedors? Tot és possible, sobretot quan els diners que té fora de Rússia -molts milions de dòlars- puguin arribar a perdre'l. Segons el cap de la diplomàcia de la Unió Europa, Josep Borrell, els diners de Putin i dels seus oligarques es podrien utilitzar per a la reconstrucció d'Ucraïna.





Passada aquesta data tan esperada i veient el que ha passat, aquest 9 de maig tan esperat pot ser que la situació canviï les coses. Esperem que pugui ser així, ja hi ha massa persones mortes, un país destruït i més de cinc milions que han hagut de marxar fora d'Ucraïna.