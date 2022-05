Casal d'estiu de la Fundació Pere Tarrrés a l'escola Vedruna de Barcelona.- Arxiu @ep





L'Ajuntament de Barcelona publicarà aquest dimecres les bases de la nova convocatòria del fons d'infància 0-16, dotat amb uns 12 milions d'euros, perquè la tramitació per accedir a aquests ajuts es faci entre el 12 de maig i el 10 de juny .





Tot i que inicialment està dotat amb uns 12 milions d'euros, la partida definitiva dependrà de la tramitació i del volum de persones que compleixin els requisits per accedir-hi, ha informat el consistori aquest dilluns en un comunicat.





Els ajuts oscil·len entre els 100 i els 475 euros mensuals , a percebre durant un màxim de sis mesos en funció del nombre de nens a càrrec i del volum d'ingressos de la unitat familiar, mentre que en el cas de les famílies monomarentals s'hi afegeix una prestació complementària de 100 euros més.





A més, l'edició d'aquest any incorpora canvis per poder fer la gestió de manera més àgil i menys burocràtica, amb uns 50 punts al territori per ajudar en la tramitació si cal.





L'any passat, aquest fons per a nens en situació de vulnerabilitat va arribar a 17.424 menors de 10.265 famílies, de les quals 2.001 eren monomarentals, cosa que va suposar una inversió de 9,98 milions d'euros.