Acte veïnal de Fem Sant Antoni i la Xarxa Veïnal del Raval @ep







La reforma de la ronda de Sant Antoni de Barcelona ha confrontat entitats veïnals de la zona: unes demanen al Govern municipal que mantingui el projecte ideat el 2018 i d'altres accepten les noves propostes.





En un comunicat de la Plataforma de Veïns i Veïnes afectats per la llosa de la ronda de Sant Antoni aquest dilluns, 29 entitats han exigit que es mantingui la proposta municipal del 2018 per al carrer una vegada es produeixi la retirada de la llosa que pavimenta aquest espai (prevista per abans de final d'any).





Al mateix document, especifiquen que volen que la reforma doni cabuda a dos carrils de bus (un de pujada i un altre de baixada), carril bici de dos sentits, i més espai per a càrrega i descàrrega.









PACIFICACIÓ

D'altra banda, en un manifest impulsat per Fem Sant Antoni i la Xarxa Veïnal del Raval, una quarantena d'entitats han reclamat consensuar un projecte que "doni protagonisme a la pacificació d'aquest entorn".





Al mateix manifest, expliquen que recentment el Govern d'Ada Colau els ha presentat dos projectes alternatius al que es va idear el 2018 per a la llosa i que, encara que prefereixen el que proposa una ronda totalment pacificada, si obtingués un "consens ampli" també acceptarien la proposta d'una ronda semipacificada (amb un carril de baixada per a busos).









ACTE VEÏNAL

En una roda de premsa aquest dilluns impulsada per Fem Sant Antoni i la Xarxa Veïnal del Raval, els assistents han desplegat una pancarta on es llegia 'Per una ronda que posi els veïns al centre'.

Durant l'acte els portaveus d'aquestes dues entitats, Xavier Caballé i Carmela Turró --respectivament-- han llegit el manifest, on també demanen que aquest projecte urbanístic es completi amb mesures que facin front a "les problemàtiques socials existents" a la zona, que la ronda sigui inclusiva, i que no sigui excepció d'un procés de pacificació general de la ciutat.





En la intervenció, Turró ha criticat que s'hagi relacionat la pacificació de la ronda amb el 'mercat de la misèria': "El discurs que relaciona vulnerabilitat amb inseguretat i brutícia s'ha de tallar", i Caballé ha anunciat que el diumenge 29 de maig criden els veïns a "ocupar la ronda" per reivindicar-la com un espai de cohesió i germanor entre el Raval i Sant Antoni.









POLÈMICA

Al ple municipal d'aquest abril, va prosperar una proposició del grup municipal de Cs que urgia el Govern de Colau a respectar el seu propi compromís, adquirit amb representants veïnals i comerciants de la ronda de Sant Antoni el 2018, ia posar en marxa el projecte definitiu per a aquest espai.





Tots els grups municipals van votar a favor de la proposició a excepció de BComú, que es va abstenir, ja que segons va afirmar aquest febrer la segona tinenta d?alcalde del consistori, Janet Sanz, el Govern municipal està pendent d?actualitzar el projecte del 2018.





Aquest mateix dilluns estava prevista una reunió entre les diverses entitats i la regidoria d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament, però s'ha posposat fins dimecres per "motius d'agenda sobrevinguts", segons ha comunicat la regidoria a les entitats.