La conductora de 30 anys que ahir va atropellar dues dones en un carrer del barri de Sanchinarro, provocant-los la mort, ha estat posada a disposició judicial després de passar la nit als calabossos de comissaria, ha informat a Europa Press una portaveu de la Policia Municipal .





La dona està acusada d'homicidi imprudent i d'un delicte contra la seguretat del trànsit perquè conduïa èbria, ja que a la primera prova practicada pels agents després del sinistre va donar positiu en alcoholèmia, encara que no van poder practicar-li la prova de contrast perquè va ser traslladada al hospital per una crisi nerviosa. A més, no tenia carnet de conduir.





Així mateix, la Policia Municipal ha arrestat el copilot durant l'accident, per permetre la conductora circular sabent que no tenia carnet i estava beguda. Anaven a gran velocitat en un BMW després de venir d'un dinar amb el seu fill de 12 anys al seient del darrere del cotxe. Cap dels tres van resultar ferits.





Pitjor sort van córrer les dones de 79 i 72 anys, María Nieves HG i María Luz MM, respectivament, que van rebre l'impacte d'aquest vehicle ahir a la tarda a l'altura del número 5 de l'avinguda Enginyer Emilio Herrera. Elles estaven passejant i tornaven a casa. Es van situar correctament a la mitjana quan van ser atropellades pels ara detinguts.

Com a conseqüència del fort impacte, una va ser desplaçada 10 metres i una altra 20. El cotxe, que es va emportar dos bol·lards i el quadre elèctric del semàfor, va quedar de panxa enlaire en direcció contrària. Els seus ocupants van resultar il·lesos.





Fins al lloc han acudit ràpidament sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han practicat a les dones ferides les corresponents maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) sense èxit, confirmant la seva mort, han indicat a Europa Press fonts d'Emergències Madrid.