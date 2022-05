La vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera @ep







La Comissió Europea ha donat 'llum verda' a la proposta ibèrica per posar un sostre màxim al preu del gas natural per a la generació d'electricitat, que suposarà una mitjana de 50 euros per megawatt hora (MWh) per un període de 12 mesos i que permetrà així abaratir la factura elèctrica

.

Fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic van confirmar que, una vegada rebut el vistiplau de Brussel·les a l'anomenada 'excepció ibèrica', "continuen treballant per poder portar-lo demà al Consell de Ministres o com més aviat millor".





L'acord que van assolir el 26 d'abril passat Espanya i Portugal amb la Comissió Europea per posar límit al preu del gas al mercat majorista d'electricitat de la Península Ibèrica estava pendent de rebre llum verda de les autoritats comunitàries perquè pogués ser portat al Consell Ministres i entrar en vigor com més aviat millor, a fi que tingui impacte a la factura d'aquest mateix mes de maig.





En una trobada amb la premsa portuguesa a Estrasburg, el primer ministre portuguès, António Costa, va confirmar aquest vistiplau de Brussel·les i va assenyalar que podria aprovar l'entrada en vigor d'aquesta mesura al país lusità en una reunió extraordinària del Consell de Ministres que podria tenir lloc demà.





"Precisament aquest matí, la Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta portuguesa i espanyola per evitar la contaminació del preu de l'electricitat per la pujada del preu del gas i aquesta és una mesura de llarg abast", ha dit António Costa en declaracions recollides pel diari portuguès 'Jornal de Negocis'.









ENTRADA EN VIGOR SIMULTÀNIA A ESPANYA I PORTUGAL.

En aquest sentit, ha afegit que Portugal està "en aquest moment coordinant amb el Govern espanyol com aprovar la legislació respectiva". "Espanya sol reunir-se en Consell de Ministres dimarts, però farem un Consell de Ministres per aprovar aquesta mesura, perquè entri simultàniament en vigor a la Península Ibèrica", va dir.





Espanya i Portugal van enviar a finals de la setmana passada la seva proposta conjunta a la Comissió Europea, després de setmanes àrdues de negociacions tècniques.





D'acord amb l'acord aconseguit amb l'Executiu comunitari, el preu de referència del gas es fixarà, en un primer moment, al voltant de 40 euros/MWh i marcarà un preu mitjà de 50 euros/MWh al llarg dels 12 mesos que estigui en vigor.









Aquest acord, alineat amb la decisió del Consell Europeu del 24 i 25 de març, compatible amb el tractat i els reglaments, permetrà posar en marxa un mecanisme temporal, l'anomenada 'excepció ibèrica' i donar cobertura fins al final del proper hivern.





A més, tots els consumidors es veuran beneficiats d'aquest mecanisme, de manera immediata especialment els que estan indexats al mercat diari (spot), els de la tarifa regulada, l'anomenat PVPC.









REBAIXA AL VOLTANT D'UN 30% A LA FACTURA.

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va estimar en "al voltant d'un 30%" la rebaixa a la factura de la llum que pot representar aquest límit al preu del gas natural.





La proposta inicial presentada per Espanya i Portugal aspirava a limitar a 30 euros/MWh el preu màxim del gas natural per a la generació d'electricitat -els cicles combinats i les de cogeneració- amb l'objectiu d'abaratir la factura de la llum, encara que finalment aquesta quantitat es va veure elevada fins a aquests 50 euros/MWh, encara que perllongant l'aplicació de la mesura en el temps.





La denominada 'excepció ibèrica', des que va ser remesa a Brussel·les, ha comptat amb un fort rebuig per part del sector elèctric. De fet, els operadors dels mercats elèctrics d'Espanya i Portugal van advertir dels "importants i rellevants impactes" que aquesta excepció ibèrica pot ocasionar als mercats a terminis de derivats ja contractats.





Amb aquesta mesura, La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha anunciat que el Govern treballa en un pla d'estalvi i eficiència energètica a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat (AGE) que aprovarà la setmana que ve, així com en una sèrie de "recomanacions" a la ciutadania, incloent-hi les empreses, per reduir el consum d'energia i les importacions de combustibles fòssils.





La intenció de l'Executiu és portar aquest pla d'eficiència al Consell de Ministres la setmana que ve.