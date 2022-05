La ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant la presentació del telèfon 024 contra el suïcidi al Reial Jardí Botànic de Madrid, a 9 de maig del 2022 @ep







El Ministeri de Sanitat i entitats socials, com la Creu Roja o la Confederació Salut Mental Espanya , han presentat aquest dimarts el telèfon 024, amb l'objectiu d'ajudar les persones que tinguin una conducta suïcida, sota el lema "Truca a la vida". El servei arrancarà aquest dimarts i tindrà un servei gratuït, de 24 hores cada dia de l'any i format per personal qualificat.





"No s'ha de deixar sol ningú. La persona que se suïcida no vol morir, només deixar de patir", ha assegurat l'autora del llibre 'Te nombre', Dolors López, que ha participat a l'acte, que s'ha celebrat a Madrid, amb la ministra Carolina Darias, el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, la subdirectora de l'Àrea de Coneixement de Salut de Creu Roja, Fátima Cabello, i el president de la Confederació Salut Mental Espanya, Nel González.





Darias ha assegurat que el projecte ajudarà moltes persones i ha celebrat que s'hagi engegat una demanda social "a la qual s'ha donat una resposta ràpida i urgent, tal com demana la realitat". Alhora, ha lamentat que els casos de suïcidi s'hagin vist augmentats des de la pandèmia, i per això ha defensat que el Govern "hagi estat conscient de la importància d'actuar".





"L'objectiu és ajudar a la prevenció de la conducta suïcida, que és una amenaça silenciada des de fa molt de temps i que s'ha vist exacerbada per la pandèmia. Després del que és urgent, sempre l'important", ha precisat.





El telèfon 024 també pretén eliminar l'estigma i ser una "trucada a l'esperança per a aquelles persones el patiment de les quals els porta al límit de les seves forces", ha asseverat Darias. Durant la seva intervenció, la ministra ha afegit que el Pla d'Acció de Salut Mental "està molt avançat" i s'analitzarà aquest proper dimecres 10 de maig al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).





Així mateix, el president del Govern, Pedro Sánchez, a través de twitter, ha publicat un comentari, en què ha defensat que la salut mental "és un objectiu prioritari del Govern". "Demà posem en funcionament la línia 024, d'atenció a la conducta suïcida. Serà gratuïta, confidencial, accessible i immediata", ha ratificat.





Aquest servei, tal com ha detallat Fátima Caballero, oferirà suport i suport emocional per a l'atenció, prevenció i diagnòstic de les persones que ho necessitin, així com la dels familiars i amics, que seran atesos per un equip multidisciplinari. "El telèfon donarà cobertura a tot el territori nacional. Tot i la complexitat del servei i escassetat de precedents, comptem amb una dilatada experiència en atenció a persones vulnerables", ha subratllat.





A més, el personal que atendrà les trucades telefòniques alertarà els serveis d'emergència per evitar el suïcidi, en els casos d'alt risc. Per part seva, Dolors López ha celebrat el llançament d'aquest telèfon i ha demanat la implicació de la societat perquè "el suïcidi es pot prevenir".





"No podem mirar a un altre costat. Necessitem q els professionals de qualsevol àmbit estiguin formats, necessitem q sàpiguen detectar els senyals per poder prevenir i intervenir. Cal crear xarxes que ens subjecten quan ens fallin les forces. Aquest telèfon ens permetrà que cada Veu q algú s'asseu al túnel fosc, pugui trucar i rebre ajuda", ha destacat.





Finalment, Nel González ha sostingut que es necessiten més recursos públics per tractar els problemes de salut mental perquè "encara que el malestar psíquic sigui invisible, no vol dir que s'hagi d'apartar la vista com si no existís" i ha manifestat que confia que aquesta iniciativa ajudi a bandejar la culpa, la por i vergonya "de les persones que es troben malament i que travessen un moment vital complicat".