Màlaga acull aquest dimarts i dimecres la Conferència d'Alt Nivell sobre Drets Humans, Societat Civil i Lluita contra el Terrorisme que organitzen conjuntament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i l'Oficina de Nacions Unides per a la Lluita contra el Terrorisme ( UNOCT).





La inauguració de l'esdeveniment anirà a càrrec del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i el secretari general adjunt de l'ONU i titular d'UNOCT, Vladimir Voronkov, i també hi haurà una intervenció del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres.





La conferència, que porta com a títol 'Per un món lliure de terrorisme: El paper dels Drets Humans, l'Estat de dret i el compromís de la societat civil en esforços antiterroristes efectius', està vertebrada en cinc sessions de treball sobre diferents temàtiques així com un segment ministerial posterior a la inauguració.





Per a la clausura, ja dimecres a les 14.00 hores, està prevista la intervenció del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de Voronkov, secretari general adjunt de l'Oficina de Lluita Contra el Terrorisme de les Nacions Unides.