Les aplicacions que ofereixen serveis per a la cura de la salut mental són les que presenten menys seguretat per a la privadesa dels usuaris en comparació amb la resta d''apps', segons una anàlisi realitzada per Mozilla .





D'acord amb l'estudi 'Privacy Not Included' , aquestes aplicacions, així com les dedicades a l'oració, compten majoritàriament amb estàndards de privadesa deficients, segons van poder comprovar els analistes de la companyia.





Des de fa uns anys, especialment incentivat per la pandèmia, el segment del benestar en termes globals ha anat creixent d'acord amb els canvis en les tendències de consum, arribant a representar avui dia més del 5,3% de l'economia mundial, i es ha popularitzat l'ús aplicacions dedicades a la salut menal com Therapy Chat, Calm Radio, Remente, entre moltes altres.







"La gran majoria de les aplicacions de pregària i salut mental són especialment espeluzantes", ha assenyalat la persona que lidera aquest estudi, Jen Caltrider, en un comunicat reproduït per The Verge.





Segons Caltrider, aquestes aplicacions són capaces de rastrejar, compartir i capitalitzar pensaments i sentiments personals com l'estat d'ànim, l'estat mental o les dades biomètriques dels usuaris.





Per poder arribar a aquestes conclusions, els investigadors van analitzar un total de 32 aplicacions que ofereixen serveis relacionats amb la pregària i la salut mental.

D'aquestes, 29 aplicacions van ser catalogades amb l'etiqueta d'advertència de 'Privadesa no inclosa', cosa que indica el grau de protecció que ofereixen sobre les dades dels usuaris que les utilitzen i la manera com les administren.





Aquestes aplicacions estan dissenyades per a qüestions de la salut, per la qual cosa recopilen una gran quantitat d'informació confidencial sota polítiques de privadesa de dubtosa utilitat, segons ha assenyalat Mozilla.





Així mateix, la majoria de les aplicacions també presenten contrasenyes de seguretat febles, malgrat contenir dades confidencials dels usuaris que se les descarreguen. En aquest sentit, les aplicacions amb pitjors pràctiques de seguretat que van identificar són Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Talkspace i Pray.com , d'acord amb l'anàlisi feta per Mozilla.





Una de les menys segures és Woebot, que integra un chatbot d'Intel·ligència Artificial (IA) i recopilar informació sobre els usuaris per compartir-la amb tercers amb finalitats publicitàries.









Talkspace, daltra banda, és capaç de recollir totes les transcripcions dels xats dels usuaris, ja que no presenta un sistema de xifratge dextrem a extrem.











D'aquest garbell només van aconseguir salvar-se Wysa, Glorify i Headspace , que figuren com les aplicacions que més i millor protegeixen la confidencialitat de les dades dels usuaris. En el cas de la primera, a més, és la mateixa aplicació la que ofereix recomanacions per preservar la privadesa.











LA COVID-19 I LA CONFIDENCIALITAT

Segons la desenvolupadora del navegador web Firefox, l'apogeu d'aquest tipus d'aplicacions va tenir lloc en l'expansió de la Covid-19, quan cada vegada més usuaris van dipositar la seva confiança en les apps per a la salut mental.





Amb l'objectiu de cobrir aquestes necessitats, els desenvolupadors d'aquests serveis van anteposar la immediatesa i l'accessibilitat a la privadesa, segons ha apuntat Mozilla al seu informe.





"Operen com a màquines que succionen dades amb la façana de ser aplicacions de salut mental", ha comentat l'investigador Misha Rykov, que ha assegurat que es tracta de "llops amb pell de xai".