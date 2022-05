Miguel GR, el presumpte assassí de la seva germana i la seva neboda, durant el judici @ep





L'home acusat d'haver assassinat la seva germana i la neboda l'agost del 2020, que és jutjat aquesta setmana per un tribunal de jurat a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra (amb seu a Vigo), Miguel GR, ha declarat aquest dilluns a la primera jornada de la vista oral i ha admès que va disparar contra les víctimes, segons la seva versió "en defensa pròpia", i que n'estava "fart": "Vaig carregar i pum, pum, no m'ho vaig pensar dues vegades" .





Així de cru ha estat el seu relat del que va passar aquell 20 d'agost quan, segons la seva declaració, la seva germana Genoveva i la seva neboda Noelia es van presentar a casa seva, armades amb eines de cultiu (una aixada i un matxet) per recuperar una escala, i "van tirar la porta a baix", trencant les seves pertinences. "Van poder agafar l'escala i marxar, però van tornar. Li vaig dir 'mira el que tinc (en al·lusió a una pistola del calibre 9 mm), si fas un pas més t'enganxo un tret al cor'", ha manifestat.













Segons la seva declaració, en veure que les dues dones aixecaven l'aixada i el matxet va reaccionar perquè "no hi havia alternativa". "Vaig dir com? vaig carregar i pum, pum, no m'ho vaig pensar dues vegades, n'estava fart. Van venir a buscar la mort a casa meva", ha proclamat, encara que després ha matisat que "no tenia intenció" de matar-les. "Vaig disparar al cos, va ser mala sort que els donés al cor", ha afegit.





La Fiscalia demana per al processat un total de 44 anys de presó per dos assassinats i un delicte de tinença il·lícita d'armes, unes penes que les acusacions particulars eleven a 52 anys. Per la seva banda, la defensa admet la possessió il·legal de l'arma i demana una condemna d'un any de presó, així com l'absolució en el cas de les morts, perquè considera que va actuar en legítima defensa i portada per una por insuperable.